Im Story-Modus von FIFA 19, genannt »The Journey«, spielen gleich drei Charaktere die Hauptrollen. EA Sports präsentierte auf der Gamescom 2018 einen cinematischen Trailer, der die Helden beleuchtet. Oben könnt ihr euch das Video anschauen.

Das sind die Helden in FIFA 19: The Journey

Der aus den beiden Vorgängern bekannten Alex Hunter spielt selbstverständlich wieder mit. Inzwischen hat der Kicker einige Erfahrung gesammelt und kürzlich den Wechsel zu einem der Top-Teams der Welt vollzogen, zu den »Königlichen« von Real Madrid.

Auch Alex' Halbschwester Kim Hunter ist im Weltfußball angekommen und spielt die zweite Hauptrolle in FIFA 19: The Journey. Erstmals begegnete Alex seiner Halbschwester in The Journey 2, nun ist sie in der US-Nationalmannschaft und kämpft mit den »Soccer Girls« um den Weltmeistertitel der Frauen in Frankreich.

Der dritte im Bunde ist Danny Williams, der in der englischen Premier League spielt und die Champions-League-Trophäe gewinnen will. Damit kommt er sich vermutlich mit seinem Freund Alex Hunter ins Gehege, der selbiges mit seinem neuen Team Real Madrid vorhat.

FIFA 19 erscheint am 28. September 2018 für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch.

