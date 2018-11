EA Sports wird am Mittwoch, den 21. November um 16 Uhr das zehnte Team der Woche von FIFA 19 bekannt geben. Bis zur offiziellen Veröffentlichung liefern wir euch nun schon mal Vorhersagen, die sogenannten TOTW 10 Predictions, von den Experten der FUT-Community-Webseite Futhead.com und verraten euch, welche Spieler im neuen Team of the Week landen könnten.

Mit Harry Kane stünde laut laut den Predictions diese Woche immerhin ein Spieler mit einem In-Form-Rating von 90 im TOTW. Ohnehin könnte die englische Premier League mit sieben Mann sehr stark im Team of the Week 10 vertreten sein. Besonders spannend sind dabei Alisson und Riyad Mahrez, da beide eine blaue Ones-To-Watch-Spezialkarte besitzen und die würden durch das gesteigerte TOTW-Rating der beiden automatisch mit aufgewertet.

Das könnte das Team of the Week 10 in FUT 19 werden

Predictions-Startelf:

Torwart: Alisson (FC Liverpool) - 85

RV: Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool) - 82

IV: Willi Orban (RB Leipzig) - 82

LV: Aleksander Kolarov (AS Rom) - 84

LM: Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) - 85

ZOM: Henrikh Mkhitaryan (Arsenal London) - 85

ZOM: Georginio Wijnaldum (FC Liverpool) - 84

RW: Riyad Mahrez (Manchester City) - 87

RW: Serge Gnabry (FC Bayern München) - 84

ST: Michy Batshuayi (FC Valencia) - 84

ST: Harry Kane (Tottenham Hotspur) - 90

Predictions-Auswechselspieler:

Torwart: Jiri Pavlenka (Werder Bremen) - 84

LV: Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen) - 81

RM: Albert Rusnak (Real Salt Lake) - 81

RM: James Forrest (Celtic Glasgow) - 84

RM: Milot Rashica (Werder Bremen) - 81

ST: Jordan Ayew (Crystal Palace) - 81

ST: Munas Dabbur (Red Bull Salzburg) -81

Predictions-Reservespieler:

IV: Kendall Waston (Vancouver Whitecaps) - 80

LM: Mateus (Boavista Porto) - 80

RW: David Okereke (Spezia Calcio) - 74

ST: Haris Seferovic (Benfica Lissabon) - 80

ST: James Collins (Luton Town) - 78

Was ist das TOTW überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 19 vor. Darin sind 23 Spieler zu finden, die während der vergangenen Woche im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »In-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-) Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »In-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

