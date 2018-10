FIFA 19 TOTW 7 Predictions - Das könnte das Team der Woche 7 in FUT werden

EA Sports wird am Mittwoch, den 31. Oktober um 16 Uhr das siebte Team der Woche von FIFA 19 bekannt geben. Bis zur offiziellen Veröffentlichung liefern wir euch nun schon mal Vorhersagen, die sogenannten TOTW 7 Predictions, von den Experten der FUT-Community-Webseite Futhead.com und verraten euch, welche Spieler im neuen Team of the Week landen könnten.

Mit Luis Suarez und Diego Godin könnten laut den Predictions diese Woche gleich zwei Spieler mit einem In-Form-Rating jenseits der 90 im TOTW landen. Für FUT-Spieler, die ein Bundesliga-Team aufbauen, gäbe es mit Karim Bellarabi und Salomon Kalou zwei dribbelstarke Mittelfeldspieler im neuen Team der Woche.

Das könnte das Team of the Week 7 in FUT 19 werden

Predictions-Startelf:

Torwart: Benjamin Lecomte (HSC Montpellier) - 84

IV: Marquinhos (Paris Saint-Germain) - 85

IV: Diego Godin (Atletico Madrid) - 91

IV: José Luis Palomino (Atalanta Bergamo) - 81

ZM: Ross Barkley (FC Chelsea) - 84

ZM: Alexandre Pato (Tianjin Quanjian) - 83

ZOM: Pablo Sarabia (FC Sevilla) - 84

LM: Sadio Mané (FC Liverpool) - 87

RM: Karim Bellarabi (Byer Leverkusen) - 83

ST: Luis Suarez (FC Barcelona) - 92

ST: Iago Aspas (Celta Vigo) - 86



Predictions-Auswechselspieler:

Torwart: Mathew Ryan (Brighton & Hove Albion) - 82

IV: Mario Sonnleitner (Rapid Wien) - 77

ZOM: Salomon Kalou (Hertha BSC) - 82

ZOM: Portu (FC Girona) - 83

LF: Nani (Sporting Lissabon) - 83

ST: Djaniny (Al Ahli) - 81

ST: Callum Wilson (AFC Bournemouth) - 82

Predictions-Reservespieler:

LM: Kieran Sadlier (Cork City) - 76

ZM: Philip Haglund (IK Sirius) - 73

ST: Danny Hylton (Luton Town) - 78

ST: Gyasi Zardes (Columbus Crew SC)

ST: Billy Sharp (Sheffield United) - 80

Was ist das TOTW überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 19 vor. Darin sind 23 Spieler zu finden, die während der vergangenen Woche im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »In-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-) Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »In-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

