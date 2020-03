Das Fußballspiel zwischen Real Betis und Sevilla in Spanien musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Allerdings bekamen Fans einen kleinen, aber feinen Ersatz in FIFA 20 spendiert, der auf Twitch über 60.000 Zuschauer begeistern konnte.

FIFA-Match als Ersatz für Fußballspiel

Aufgrund der Gefahr der Infektion durch den Coronavirus sollen Menschen weltweit vermeiden, aus dem Haus zu gehen - in manchen Ländern wurde sogar eine Ausgangssperre verhängt. Vor allem werden aber große Veranstaltungen abgesagt, die im Normalfall von vielen Menschen besucht werden - wie zum Beispiel auch die diesjährige E3. Auch ob die gamescom 2020 stattfindet, ist noch nicht ganz geklärt.

Unter Großveranstaltungen fallen natürlich auch Fußballspiele. So auch das in Spanien geplante Match zwischen den beiden Teams Real Betis und Sevilla. Allerdings ließen sich Borja Iglesias von Real Betis und Sergio Reguilón von Sevilla nicht davon abhalten, ihren Wettstreit trotzdem auszutragen: Die beiden Fußballspieler rivalisierender Teams trafen sich zwar nicht auf dem Rasen, sondern dafür auf dem virtuellen Spielfeld.

Das FIFA-Match der zwei Fußballer kann zwar nicht offiziell gewertet werden, schaffte es aber trotzdem, auf Twitch über 60.000 Zuschauer zu begeistern. Das sind in etwa genauso viele Menschen, wie normalerweise in Real Betis ausverkauften Heimstadion Platz finden würden. Aber was sollen die ganzen daheim gebliebenen Zuschauer auch sonst tun. Reale Sportveranstaltung fallen durch die Bank erst einmal aus.

#ELGRANDERBI SEVILLA-BETIS von ibai auf www.twitch.tv ansehen

Twitch-Fußball mit Stadion-Atmosphäre

Dabei wurde das FIFA-Spiel zwischen Iglesias und Reguilón sogar richtig spannend: Während die beiden Fußballspieler selbst mit ihren Kommentaren eine regelrechte Stadion-Atmosphäre schufen, konnte Iglesias nur haarscharf das Match für sich entscheiden. Mit 6 zu 5 Toren ging Real Betis als Sieger aus dem Fußballspiel hervor.

Bei dem FIFA-Match zwischen Real Betis und Sevilla handelt es sich natürlich nicht um das erste virtuelle Fußballspiel, das als »Ersatz« für eine reale Veranstaltung ausgetragen wird, die wegen des Coronavirus abgesagt wurde. Dass die tatsächlichen Spieler beider Teams involviert sind, dürfte aber nochmal einen besonderen Reiz für die Fans ausgemacht haben.