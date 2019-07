EA Sports hat die fünf neuen Ikonen für FIFA 20 bekannt gegeben. Diese legendären Kicker gehören damit ab kommender Saison zur Auswahl der goldenen Spezialkarten im Ultimate-Team-Modus. Die Namen der neuen Icons lauten:

Zinedine Zidane

Andrea Pirlo

Didier Drogba

Ronald Koeman

Ian Wright

Die Ratings der neuen Icons sind bislang noch nicht bekannt, allerdings kommen selbst die schwächsten Legenden aus FIFA 19 bereits auf einen Spielerwert von 85. Gerade Berühmtheiten wie der dreimalige Weltfußballer Zinedine Zidane und der Italiener Andrea Pirlo dürften also Werte jenseits der 90 erhalten.

Was genau sind FUT-Ikonen eigentlich? Auf diesen goldenen Ultimate-Team-Karten finden sich alte und inzwischen nicht mehr aktive Fußballer mit extrem hohen Werten von bis zu 98 (Pelé). Um solche Legenden wie Diego Maradonna, Johan Cruyff oder Lothar Matthäus in FUT freizuschalten, muss man allerdings viel Zeit und FIFA Coins investieren, weil sie entweder nur teuer über den Transfermarkt oder in komplexen Squad Building Challenges freizuschalten sind.

Maestro, L’Architetto, Il Metronomo, Il Professore, Mozart ???@Pirlo_official will be an ICON in #FUT20. Full feature reveal on 31.7 pic.twitter.com/Ggv30JuZde — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 27, 2019

Alle Ikonen aus FIFA 20 im Überblick

Weil natürlich nicht nur die fünf neuen, sondern voraussichtlich auch alle alten Ikonen aus FIFA 19 und den älteren Serienteilen am Start sind, haben wir für euch noch einmal die komplette Liste mit allen Icons aus FIFA 20 zusammengestellt (Änderungen sind möglich, wir halten die Liste aktuell):

Alan Shearer - England

Alessandro Nesta - Italien

Andrei Shevchenko - Ukraine

Bobby Moore - England

Carles Puyol - Spanien

Christian Vieri - Italien

Christo Stoichkov - Bulgarien

Clarence Seedorf - Niederlande

Claude Makéléle - Frankreich

David Trezeguet - Frankreich

Deco - Portugal

Dennis Bergkamp - Niederland

Diego Maradona - Argentinien

Edwin Van der Sar - Niederlande

Emilio Butragueño - Spanien

Emmanuel Petit - Frankreich

Eusébio - Portugal

Fabio Cannavaro - Italien

Fernando Hierro - Spanien

Filipo Inzaghi - Italien

Franco Baresi - Italien

Frank Lampard - England

Frank Rijkaard - Niederlande

Gary Lineker - England

Gennaro Gattuso - Italien

George Best - England

Gheorghe Hagi - Rumänien

Gianfranco Zola - Italien

Henrik Larsson - Schweden

Hernan Crespo - Argentinien

Hidetoshi Nakata - Japan

Jari Litmanen - Finnland

Javier Zanetti - Argentinien

Jay-Jay Okocha - Nigeria

Jens Lehmann - Deutschland

Johan Cruyff - Niederlande

Juan Sebastián Verón - Argentinien

Laurent Blanc - Frankreich

Lev Yachine - Russland

Lothar Matthäus - Deutschland

Luís Figo - Portugal

Luis Hernandez - Mexiko

Marc Overmars - Niederlande

Marcel Desailly - Frankreich

Marco Van Basten - Niederlande

Michael Ballack - Deutschland

Michael Laudrup - Dänemark

Michael Owen - England

Miroslav Klose - Deutschland

Paolo Maldini - Italien

Paul Choles - England

Patrick Kluivert - Niederlande

Patrick Schmeichel - Dänemark

Patrick Vieira - Frankreich

Pavel Nedv?d - Tschechien

Pelé - Brasilien

Raúl González Blanco - Spanien

Rio Ferdinand - England

Rivaldo - Brasilien

Roberto Baggio- Italien

Roberto Carlos - Brasilien

Roberto Pires - Frankreich

Ronaldo - Brasilien

Ronaldinho - Brasilien

Roy Keane - Irland

Rui Costa - Portugal

Ruud Gullit - Niederlande

Ruud van Nistelrooy - Niederlande

Ryan Giggs - Wales

Sócrates - Brasilien

Sol Campbell - England

Steven Gerrard - England

Thierry Henry - Frankreich

