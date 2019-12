Am Mittwoch, den 11. Dezember, um 16:00 Uhr veröffentlicht EA Sports das neue Team of the Week für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 20. Bis die 23 Spieler des TOTW 13 bekannt gegeben werden, haben wir aber schon jetzt Vorhersagen für euch, welche Fußballer gute Chance haben, eine schwarze Spezial-Karte zu erhalten.

Laut den Predictions der FIFA-Community-Seite Futhead.com könnte mit Sadio Mané immerhin ein Spieler mit einem 90er-Rating im neuen Team der Woche landen. Aus der Bundesliga wären mit Marco Reus, Ramy Bensebaini und Martin Hinteregger immerhin drei Spieler vertreten. Eine kleine Ehrenerwähnung verdient außerdem Lukas Podolski, der in seinem vermutlich letzten Ligaspiel für Vissel Kobe zuletzt drei Tore erzielt hat, damit sollte ihm ein Platz im TOTW so gut wie sicher sein.

Predictions für das TOTW 13 von FIFA 20

Predictions-Startelf:

Torwart: Martin Dubravka (Newcastle United, Slowakei) - 83

IV: Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt, Österreich) - 83

IV: Raphael Varane (Real Madrid, Frankreich) - 86

LV: Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach, Algerien) - 84

ZM: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rom, Serbien) - 86

ZOM: Memphis Depay (Olympique Lyon, Niederlande) - 86

LM: Marcus Rashford (Manchester United, England) - 85

LF: Sadio Mané (FC Liverpool, Senegal) - 90

ST: Kevin Gameiro (FC Valencia, Frankreich) - 83

ST: Marco Reus (Borussia Dortmund, Deutschland) - 89

ST: Jamie Vardy (Leicester City, England) - 84

Predictions-Auswechselspieler:

LAV: Christian Ansaldi (FC Turin, Argentinien) - 81

ZM: Wylan Cyprien (OGC Nizza, Frankreich) - 81

ZOM: Matheus Pereira (West Bromwich Albion, Brasilien) - 81

LM: Joaquin (Betis Sevilla, Spanien) - 83

RF: Lukas Podolski (Vissel Kobe, Deutschland) - 81

ST: Christhian Stuani (FC Girona, Uruguay) - 83

ST: Dominic Calvert-Lewin (FC Everton, England) - 81

Predictions-Reservespieler:

LV: Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos, Thailand) - 74

ZM: Cristian Battocchio (Stade Brest, Italien) - 78

ZM: Nicolas Viola (Benevento Calcio, Italien) - 78

LF: Samir Nurkovic (Kaizer Chiefs, Serbien) - 75

ST: Josh Maja (Girondins Bordeaux, England) - 75

Achtung Mikrotransaktionen:

An dieser Stelle müssen wir euch wieder einmal davor warnen, die TOTW-Spieler nur in Kartensets zu suchen. Der Ultimate-Team-Modus von FIFA 20 bietet viele Mikrotransaktionen und unfaire Pay2Win-Mechaniken. Sucht eure Lieblingsspieler deshalb lieber direkt auf dem FUT-Transfermarkt und kauft sie dort für die Ingame-Währung FIFA-Coins, statt Echtgeld für die zufällig befüllten Sets auszugeben.



Wie absurd das Pay2Win von FIFA ist, zeigte Anfang 2019 zum Beispiel das Team of the Year: Selbst im teuersten Kartenpaket lag die Wahrscheinlichkeit, einen der starken TOTY-Spieler zu finden, bei unter einem Prozent.

Was ist das TOTW überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 20 vor. Darin sind 23 Spieler zu finden, die während der vergangenen Woche im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine schwarze »In-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-) Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »In-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch. Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League von FIFA 20 versuchen.

Mehr zum Thema: