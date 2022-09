FIFA 23 früher spielen: So dürft ihr vor Release 10 Stunden lang zocken

Nur noch wenige Tage stehen aus, bevor mit FIFA 23 das fürs erste letzte FIFA von Electronic Arts erscheint. Doch abgesehen von dieser Besonderheit bleibt vieles rund um den Release des neuen FIFA beim Alten. Demnach ist es auch dieses Jahr wieder möglich, FIFA etwas früher zu spielen.

In diesem Artikel dröseln wir im Detail auf, was ihr alles zum Early Access von FIFA 23 wissen solltet und wie ihr vorzeitig mit dem Spielen loslegen könnte.

Release von FIFA 23: Wann geht's los?

Der offizielle Release von FIFA 23 erfolgt eigentlich am 30. September 2022. Ab diesem Tag steht es allen Spielerinnen und Spielern auf jeder Plattform frei, sich FIFA 23 einfach zu kaufen und grenzenlos zu spielen. Das Spiel erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und auf dem PC für Steam, Epic, Stadia und bei EA Origin.

Allerdings ist es möglich, FIFA auch schon einige Tage vorher zu spielen. Folgende beide Daten sind dabei relevant:

So spielt ihr ab dem 26. September 2022

Um schon am 26. September um 16 Uhr loslegen zu können, müsst ihr EAs Aboservice auf dem PC abonniert haben. Wenn ihr also entweder EA Play (4 Euro) oder EA Play Pro (15 Euro) monatlich bezahlt, startet der Early Access für euch schon vier Tage vorher. Denkt daran, dass ihr EA Play auch auf Steam abonnieren könnt und es außerdem im Game Pass integriert ist.

So spielt ihr ab dem 27. September 2022

Falls ihr FIFA 23 in der Ultimate Edition vorbestellt habt, könnt ihr ebenfalls früher loslegen. Hier geht es aber auch auf dem PC erst am 27. September los. Allerdings kostet diese Edition natürlich auch einiges. Hier bezahlt ihr ganze 90 Euro für den Vorabzugang und erweiterte Boni. Die Boni lohnen sich allerdings nur für euch, falls ihr mit dem kontroversen FUT-Modus etwas anfangen könnt.

Das sind die Vorteile der Ultimate Edition:

3 Tage Vorabzugriff: Spiele FIFA 23 ab 27. September

IFA World Cup-FUT-Hero-Spieler-Item (Untauschbar) – nur bei Vorbestellung bis 21. August

4.600 FIFA Points

FUT-Ones-to-Watch-Spieler-Item (Untauschbar)

FUT-Team-of-the-Week-1-Spieler-Item (Untauschbar)

Kylian-Mbappé-Leih-Item für 5 FUT-Partien

FUT-Ambassador-Leihspielerwahl für 3 FUT-Partien

Karrieremodus-Nachwuchstalent aus der eigenen Jugend mit Weltklasse-Potenzial

Was hat es mit der 10-Stunden-Grenze auf sich?

Der Vorabzugang ist nicht in jeder Variante grenzenlos. Wenn ihr EA Play (ohne Pro) besitzt und am 26. September loslegen wollt, habt ihr nur 10 Stunden lang Zeit. Danach müsst ihr warten, bis das Spiel am 30. September vollständig freigeschaltet wird.

Aber Achtung! Mit diesem Abo wird FIFA 23 nicht sofort zum Release verfügbar. Ihr könnt FIFA mit EA Play nur dann zum Release spielen, wenn ihr das Pro-Modell besitzt. Andernfalls müsst ihr das Spiel zum Release noch kaufen.

Solltet ihr EA Play Pro besitzen oder die Ultimate Edition vorbestellt haben, gibt es keine 10-Stunden-Limitierung.

Wie nutze ich die 10 Stunden am besten?

Keine Sorge, euer Spielstand wird nach Ablauf der 10 Stunden nicht gelöscht. Alles, was ihr in FIFA 23 also macht, könnt ihr mit dem Release am 30. September einfach fortsetzen. Passt aber unbedingt darauf auf, dass ihr das Spiel nicht offen lasst, während ihr gerade etwas anderes tut. Selbst wenn ihr nur tatenlos im Menü seid, tickt die Zeit stetig runter. Schaltet FIFA also am besten aus, sobald ihr länger als ein paar Minuten nicht da seid.

Nutzt die 10 Stunden vor allem dazu, um euch ein wenig die für euch wichtigsten Modi anzugucken und das Gameplay zu testen. Haltet euch nicht zu lang damit auf, in Menüs Entscheidungen zu fällen. Werft am besten einen Blick auf die Neuerungen im Karriere-Modus und spielt ein paar Runden. Falls ihr gerne FUT spielt, nutzt für die Organisation eures Teams auch die Web-App. So spart ihr etwas Zeit.