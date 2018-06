Wohl die wenigsten FIFA-Fans haben erwartet, dass EA Sports mit dem neuesten Teil der Fußballsimulation noch einmal eine gänzlich neue Spielmechanik in das Kerngameplay einbaut. Aber genau das erwartet uns jetzt mit FIFA 19, wo ein neues Mini-Spiel dafür sorgen soll, dass wir beim Schießen etwas mehr Risiko eingehen. Und im Idealfall mit einem Boost der Schussstärke und der Genauigkeit belohnt werden.

FIFA 19 - Das richtige Timing beim Schuss

Das neue Element funktioniert eigentlich ganz einfach. Nach dem Drücken der Schusstaste hat der Spieler ein kleines Zeitfenster, um die Schusstaste erneut zu drücken. Wenn das Timing passt und wir genau dann die Taste erneut drücken, wenn der Fuß den Ball berührt, wird der daraus folgende Schuss deutlich gefährlicher. Verpassen wir aber das Fenster und drücken falsch, fliegt der Ball weit über das Tor.

FIFA 19

The Journey: Champions als dramatisches Finale des Storymodus bestätigt

Das Mini-Spiel ist nicht notwendig, wir können auch weiterhin einmalig auf die Schusstaste drücken, um einen normalen Abschluss zu versuchen. Die Verlockung ist aber natürlich groß und das ist genau der Grund, warum sich die Entwickler für das neue Feature entschieden haben, sagt Creative Director Matt Prior.

Im Gespräch mit Eurogamer betont Prior, dass es einfach Spielsituationen geben kann, in denen der Schussversuch an sich schon viel mit dem Hoffen auf Glück zu tun hat.

"Vielleicht ist es einfach so eine 'Schießen und Hoffen'-Sache und an diesem Punkt denkst du dir dann, okay, ich versuche jetzt diese zusätzliche Power und Genauigkeit zu bekommen, weil man hoffen möchte."

FIFA 19 - Wird das neue Schusssystem zum Problem?

Andererseits würde man das Risiko wohl nicht eingehen, wenn man ohnehin schon vor dem leeren Tor steht, so Prior. Wer sich in den Einstellungen von FIFA 19 umschaut, kann einen "Trainer"-Modus finden, bei dem eine sichtbare Leiste bei jedem Schuss angezeigt wird, die dabei helfen soll, das neue System zu lernen.

Ich persönlich begrüße es, wenn an altgedienten Mechaniken noch geschraubt wird. In diesem Fall mache ich mir aber Sorgen, dass das Mini-Spiel mit ausreichend Übung zum neuen Standard wird und unblockbare Glücksschüsse aus der Distanz in Zukunft Überhand nehmen.

Was haltet ihr von der Idee?