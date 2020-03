E3 abgesagt: Wie steht es um die gamescom 2020?

Der Coronavirus hält die Videospielbranche fest im Griff. Nun wurde auch die diesjährige E3 abgesagt. Doch wie steht es um die diesjährige gamescom 2020? Findet die deutsche Videospielmesse statt oder müssen Besucher und Fans ebenfalls mit einer Absage rechnen?

Die gamescom 2020 soll vom 25. bis zum 29. August in Köln stattfinden - also erst in knappen fünf Monaten. Da sich die Situation um das Coronavirus täglich verändert, lässt sich aktuell keine klare Prognose über eine mögliche Absage treffen. Hier lest ihr alles zum aktuellen Stand der Dinge.

Veranstalter hält an gamescom-Planung fest

Auf der offiziellen Website kündigen die Veranstalter an, dass die Vorbereitung für die gamescom 2020 »planmäßig weiterlaufe«. Immerhin ist im Moment nicht absehbar, inwiefern die Coronavirus-Pandemie eingedämmt werden kann und Regulierungen des Gesundheitsministeriums im August 2020 greifen - auf die man auf jeden Fall Rücksicht nehmen möchte.

So bleiben zum momentanen Stand der Dinge auf Anweisung des Gesundheitsministeriums beispielsweise viele Schulen geschlossen, Angestellte werden dazu aufgefordert vom Home Office aus zu arbeiten und in Nordrhein-Westfalen gilt bis mindestens Mitte April ein Verbot von Veranstaltungen für mehr als 1.000 Teilnehmer - während auf der gamescom täglich bis zu 100.000 Menschen unterwegs sind.

Gaming-Branche von Absagen geplagt

Auch international ist die E3 2020 nicht die erste Videospielveranstaltung, die von Absagen aufgrund des Coronavirus betroffen ist: Unter anderem wurden die PAX East, GDC und größere E-Sport-Turniere abgesagt oder finden zumindest nicht in der Form statt, die ursprünglich vorgesehen war.

31 1 Mehr zum Thema E3 fällt aus: Was passiert mit den Spiele-Ankündigungen?

Bis im August 2020 die gamescom stattfindet, vergehen allerdings noch fünf Monate, in denen sich die momentane Situation verändern kann - weswegen sich aktuell keine finale und zuverlässige Prognose treffen lässt. Und so halten die Verantwortlichen der gamescom daran fest, dass die größte Videospielmesse der Welt 2020 bis auf Weiteres wie geplant stattfinden könnte.

Ticketvorverkauf trotz E3-Absage

So ist am 11. März 2020 der offizielle Vorverkauf der Eintrittskarten für die gamescom 2020 gestartet: Auf www.gamescom.de können interessierte Videospiel-Fans bereits Tickets für die im August stattfindende Messe erwerben.

Wir haben bei den Veranstaltern der gamescom 2020 nachgefragt, wie groß die Gefahr ist, dass die Videospielmesse abgesagt beziehungsweise verschoben werden muss und wie gegebenenfalls die Alternativpläne aussehen würden.

Ebenso wollen wir von den Veranstaltern in Erfahrung bringen, ob Ticketkäufer im Falle einer Absage oder Verschiebung ihre Karten zurückerstattet bekommen. Diesen Artikel werden wir entsprechend aktualisieren, sobald wir eine Antwort der Verantwortlichen der gamescom erhalten haben.

Schutzmaßnahmen bereits geplant

Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Messebesucher stehen ebenfalls zur Debatte - dazu wurde auf der offiziellen Website der gamescom bereits ein Statement verfasst. So sollen vor Ort verstärkt Desinfektionsmittel angeboten werden und Geländebereiche mit hoher Besucheranzahl mit erhöhter Frequenz gereinigt werden.

190 1 Mehr zum Thema Wie sich der Coronavirus auf die Spielebranche auswirkt

Außerdem möchte die gamescom qualifizierte Ärzte und Rettungsassistenten in den vorhandenen Sanitätsstationen auf mögliche Verdachtsfälle vorbereiten und für Rückfragen zur Verfügung stellen. Demzufolge sind dem offiziellen Statement zufolge bereits alle »räumlichen und organisatorischen Vorkehrungen getroffen«, um »sofortige Abhilfemaßnahmen zu ergreifen«, sollte es zu Verdachtsfällen kommen.