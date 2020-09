Flight Simulator: In Japan fehlte ein Riesenroboter, Fans helfen aus

Der Microsoft Flight Simulator beeindruckt vor allem durch seine Technik. Die mithilfe einer KI generierte Landschaft lässt jedoch manchmal etwas zu wünschen übrig. Nicht nur gibt es teils mysteriöse Zitadellen, manch wichtiges Wahrzeichen fehlt gar komplett. Mit darunter ist ein gigantischer Roboter in Japan. Ein Modder hat den jetzt eingebaut.

Japans Riesenroboter

Bei dem technologischen Wunderwerk handelt es sich um eine lebensgroße sich bewegende Replika eines Mechs aus der Anime-Serie Gundam. Die wurde auf dem Yamashita Pier in Yokohama in der Nähe der Hauptstadt Tokio hergestellt. Und ihre Maße sind durchaus beeindruckend:

Eine Höhe von 18 Metern

Ein Gewicht von etwa 25 Tonnen

Komplett bewegliche Finger

Jede Hand ist fast zwei Meter lang und wiegt 0,65 Tonnen

Der Gigant wurde erst kürzlich fertiggestellt und soll ab dem 1. Oktober 2020 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ein Video, das einen Test der Gliedmaßen des Roboters zeigt, gibt es auf Youtube.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Maschine selbst ist Teil des Gundam Factory genannten Vergnügungsparks. In dem könnt ihr zukünftig nicht nur den Gundam betrachten, sondern auch mehr über die Technologie erfahren, mit der er gebaut wurde.

Größer als in Echt

Der Modder jlawrence124 fügte dieses technologische Wunderwerk jetzt in den Flight Simulator ein. Allerdings schummelte er ein wenig. Denn in der Flugsimulation bewegt sich der Gundam nicht, sondern ist eine reine Statue. Zudem ist er um einiges größer, als in der Realität. Bei Bedarf will er in Zukunft jedoch noch eine realistischere Version der Mod veröffentlichen.

Die Fan-Erweiterung selbst könnt ihr auf Nexusmods herunterladen. Wie ihr sie installiert, erfahrt ihr in unserem Mod-Special, in dem wir euch zudem noch eine Reihe weiterer interessanter Modifikationen vorstellen, wie zum Beispiel einen lebensgroßen Godzilla:

Nicht Japans erster Gundam

Bei dem Mech in Yokohama handelt es sich nicht um den ersten von Japan gebauten Riesenroboter. Auf der künstlichen Insel Odaiba in der Bucht von Tokio stand bereits 2009 eine unbewegliche Statue eines Gundam vom Typ RX-78-2. Einst sollte die nur eine temporäre Attraktion werden. Letztendlich lies man sie bis 2017 stehen.

Dann wurde sie jedoch nur durch ein anderes Modell ausgetauscht: Einen Gundam RX-0. Die große Besonderheit der neuen Statue ist, dass sie bereits bewegliche Teile besitzt und zwischen zwei verschiedenen Modi wechseln kann.