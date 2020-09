Gerade einmal zwei Wochen nach Release des Microsoft Flight Simulator kann der verantwortliche Entwickler schon ein zufriedenstellendes Fazit liefern: Es handelt sich um den bisher größten Launch der Serie innerhalb der 38-jährigen Geschichte der Reihe. Im Vergleich mit den virtuellen Piloten verblasst dabei sogar die Realität - wie jetzt neue Zahlen zeigen.

Im Flight Simulator fliegt es sich besser

So viel wird im Spiel geflogen: Mehr als eine Million virtuelle Piloten haben sich bisher in die Lüfte erhoben. Die haben zudem bereits mehr als 26 Millionen Flüge absolviert und eine gesammelte Strecke von über einer Milliarde Meilen zurückgelegt. Genug, um 40.000 Mal die Welt zu umrunden.

Die Realität schafft nicht so viel: Verglichen mit dem echten Leben ist das eine ganze Menge. Laut den Statistiken von FlightRadar24 gibt es derzeit jeden Tag etwa 150.000 Flüge. Grob hochgerechnet macht das 2.100.000 Flüge in zwei Wochen. Nicht einmal ein Zehntel von dem, was im Flight Simulator geflogen wird!

Für Microsoft ist der Flight Simulator ohnehin die bisher erfolgreichste Veröffentlichung eines Spiels in der Geschichte des Xbox Game Pass auf dem PC. Ob das auch aus Sicht der Spieler gerechtfertigt ist, erfahrt ihr in unserem Test:

275 16 Mehr zum Thema Microsoft Flight Simulator im Test - Das faszinierendste »Spiel« des Jahres

Wie geht es weiter?

Das erste Update ist mittlerweile erschienen und behebt eine ganze Reihe von Bugs. Unter anderem entfernte der Entwickler zahlreiche Probleme mit der Installationsroutine. Wenn ihr nach wie vor noch auf Fehler stoßt, helfen euch die Tipps in unserer FAQ weiter.

Für Microsoft ist das jedoch gerademal der Anfang: In Zukunft sollen nicht nur Updates für die Spielwelt und die Simulationsaspekte selbst erscheinen, sondern auch thematischer DLC. Einen ersten Einblick in die Zukunft gewährte das Studio zur gamescom 2020.

Hilfe für den Flug

Wenn ihr euch selbst an den Pilotenknüppel setzen wollt, dann hilft euch unser Sonderheft weiter. Mit dem könnt ihr das Spiel nicht nur kurze Zeit lang antesten, sondern habt direkt noch Zugriff auf eine Reihe von Guides, die echte Piloten verfasst haben: