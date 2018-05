For Honor - Kostenlos spielbar am Wochenende

Ab den heutigen Abendstunden ist For Honor bis zum 6. Mai 2018 auf PC, Xbox One und Playstation 4 kostenlos spielbar. Die komplette Spielerfahrung mit Single- und Multiplayer steht zur Verfügung. Wem die historisch höchst inkorrekten Gefechte gefallen, kann For Honor dann auch für einen Rabatt von bis zu 75 Prozent erwerben. Sämtlicher erzielter Fortschritt geht nicht verloren und wird auf die gekaufte Version übertragen.

Die Rabatte fallen je nach Plattform und Store unterschiedlich aus:

Rabatt auf dem PC - 75 Prozent

Start: 3. Mai

Ende auf Steam: 7. Mai

Ende auf Uplay: 8. Mai

Rabatt auf der PS4 - 67 Prozent

Start: 3. Mai

Ende: 15. Mai

Rabatt auf der Xbox One - 67 Prozent

Start: 3. Mai

Ende: 15. Mai

For Honor - Schilder und Embleme - Die besten Schilder und Embleme der Community ansehen

Trainingsprogramm für Einsteiger

Für alle Neueinsteiger und Profis gibt es noch einen kleinen Anreiz zusammenzuspielen. Denn wer For Honor schon besitzt und sich während des kostenlosen Wochenendes mit einem Spieler zusammentut, der das Spiel nur testet, kann am »Warrior Taining Program« teilnehmen.

Mehr zum Thema: Dedicated Server für PC seit Februar verfügbar

Spielen beide Parteien fünf Partien miteinander, erhalten beide für zwei Wochen den Champion-Status. Dieser bietet einen dicken Erfahrungsboost nach jedem abgeschlossenen Match sowie mehr Loot und kosmetische Items. Wie die Entwickler mitteilen, sollen die dadurch erhaltenen Belohnungen in etwa 8.000 Stahl (Ingame-Währung) wert sein.

Ubisoft möchte so erreichen, dass erfahrene Spieler ihr Wissen teilen. Und Neuankömmlinge in der Welt von For Honor haben mit dem Champion-Status natürlich gleich einen weiteren Grund, das Spiel am Ende des kostenlosen Wochenendes zu kaufen.

Quelle: Ubisoft