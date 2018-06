Das ist doch mal ein tolles Freebie für die Fans: Ubisoft verschenkt die PC-Starter-Edition von For Honor momentan auf seiner Webseite. Normalerweise kostet sie knapp 15 Euro. Um sie kostenlos abzugreifen, müsst ihr einfach nur die Homepage besuchen und das Spiel herunterladen.

Beeilt euch aber, denn das Angebot gilt nur bis zum 18. Juni.

Es handelt sich dabei um die vollwertige Starter Edition und keine Trialversion, die nach wenigen Tagen nicht mehr spielbar ist. Solange ihr sie also im Aktionszeitraum herunterladet, dürft ihr sie auch behalten.

In der Starter Edition des Spiels inbegriffen sind folgende Inhalte:

Die Helden Wächter, Kensei und Plünderer

Je nach gewählter Fraktion noch drei weitere Charaktere

Die restlichen Helden müssen über Stahl freigeschaltet werden

Versteckte Kosten bedenken

Bedenkt aber, dass die Starter Edition dennoch eingeschränkt ist, was am Geschäftsmodell von For Honor liegt. Ihr erhaltet nur ein eingeschränktes Kämpferfeld. Wollt ihr weitere Recken freischalten, müsst ihr für sie löhnen und zwar 8.000 Stahl, die Ingame-Währung des Spiels.

Damit blecht (oder stahlt) ihr mehr als bei den anderen Versionen, wie beispielsweise der Standard Edition. Dort zahlt ihr lediglich 500 Stahl für eine neuen Kämpfer. Die Standard Edition schlägt normalerweise mit 30 Euro zu Buche, doch aktuell läuft eine Rabattaktion:

Wem die Starter Edition zusagt, der kann danach auf die höherwertigen Versionen (Standard, Deluxe oder Gold) upgraden und bis zu 75 Prozent sparen. Sie befinden sich derzeit im Sale und kosten zwischen 15 und 25 Euro.

Für For Honor wurde auf der E3 übrigens gerade mit den Chinesen eine vierte Fraktion und mit Breach ein neuer Modus angekündigt, die mit dem Update Marching Fire im Spiel Einzug halten wird.

Wir haben alle Infos zu den E3-Veranstaltungen für euch zusammengefasst. Wir berichten außerdem auf unserem Twitch-Kanal MAX von der E3 2018. Hier findet ihr unseren Sendeplan. Schaut doch mal rein!

