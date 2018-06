E3 2018 - Alle Trailer und Ankündigungen der Ubisoft-Pressekonferenz

Im Gegensatz zu Microsoft hat es Ubisoft auf der E3 2018 eher ruhiger angehen lassen - zumindest was Neuankündigungen betrifft. Denn der Publisher hat sich fast ausschließlich auf bereits bekannte Marken, wie Assassin's Creed: Odyssey und The Division 2 konzentriert. Auf ein neues Splinter Cell haben wir vergeblich gewartet. Was es sonst noch zu sehen gab, zeigen wir in der Übersicht.

Alle News von der E3 auf unserer Themenseite.

Beyond Good & Evil 2

Nachdem Ubisoft Beyond Good & Evil 2 bereits 2017 überraschend angekündigt hat, zeigt der Publisher auf der E3 2018 einen neuen Trailer und bestätigt darin gleich mehrere Aspekte. Zum einen bleibt Teil 2 ein Prequel, zum anderen werden Pey'j und Jade aus dem Vorgänger eine Rolle spielen. Ausgerechnet die zukünftige Heldin Jade scheint aber nicht auf der Seite der Guten zu stehen.

Transference

Transference will die Lücke zwischen Spiel und Film schließen. Der Titel stammt von Ubisoft und dem Studio SpectreVision, das Schauspieler Elijah Wood 2010 gegründet hat. Transference erzählt die Geschichte eines besessenen Mannes, dessen Erinnerungen digital wiederhergestellt werden.

Skull & Bones: Mehr Gameplay

Neben einem neuen atmosphärischen Render-Trailer hat Ubisoft auch viel Gameplay-Material von Skull & Bones veröffentlicht. Das zeigt erstmals genau, wie das Spiel ablaufen wird. Zudem werden wir unser eigenes Schiff anpassen dürfen.

Alle Infos zu Assassin's Creed: Odyssey

Bereits am 5. Oktober reisen wir mit Assassin's Creed: Odyssey ins antike Griechenland und treffen dort unter anderem auf Sokrates. Doch damit nicht genug: Wir konnten den Titel bereits anspielen und klären in unserer Preview, ob das Spiel mehr ist als ein Origins-Abklatsch. Alle weiteren detaillierten Infos zur Story und dem Gameplay haben wir in einer Assassin's Creed-Übersicht aufgeführt.

The Division 2 angespielt

Tom Clancy's The Division 2 spielt nicht mehr im verschneiten New York, sondern im fast schon tropischen Washington D.C.. Wir konnten den MMO-Shooter sogar schon antesten und verraten euch in einer Preview, was man vom Titel erwarten kann. Welche Raids, Subklassen und DLCs es geben wird, haben wir ebenfalls für euch zusammengefasst.

The Crew 2

Die Beta zu Ubisofts Open-World Rennspiel The Crew 2 steht in den Startlöchern, der Preload beginnt bereits. Auf der offiziellen Website könnt ihr euch registrieren. Wählt dabei eure bevorzugte Plattform, entweder also PC, Xbox One oder PS4. Ab dem 21. Juni 2018 könnt ihr dann mit der im voraus heruntergeladenen Beta-Version spielen.

Trials Rising

Der Mix aus Rennspiel und Plattformer meldet sich mit Trials Rising zurück. Wie gewohnt geben wir in dem Geschicklichkeit Gas, müssen aber auch immer wieder die Bremse bemühen, um nicht mit den Boden unter und das Motorrad über uns zu haben. Im Februar 2019 soll der Titel erscheinen und führt uns quer über den ganzen Globus.

For Honor: Marching Fire

Mit der Erweiterung Marchin Fire bekommt For Honor eine neue Fraktion: Die Chinesen. Aber auch einen neuen Modus liefert das große Addon.

Starlink: Battle for Atlas

Das konsolenexklusive Titel Starlink: Battle for Atlas entdecken wirim fernen Weltall die boshafte Legion, eine Alien-Rasse, deren Feldzug mit unterschiedlichen Raumschiffen und Fähigkeiten um jeden Preis gestoppt werden muss. Switch-Besitzer dürfen sich zudem auf einen Auftritt von Starfox freuen.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle - Donkey Kong Adventure-DLC

Mario + Rabbids Kingdom Battle erhält mit Donkey Kong Adventure seinen dritten, finalen DLC. Zur E3 2018 hat Ubisoft einen neuen Trailer veröffentlicht, der das Release-Datum zur Erweiterung des Taktik-RPGs für Nintendo Switch verrät: Donkey Kong Adventure erscheint am 26. Juni 2018!

Just Dance 2019 läutet die Show angemessen ein

Ubisoft hat seine E3 Pressekonferenz dieses Jahr mit einem kunterbunten Knall gestartet: Mit der Ankündigung des interaktiven Tanzspiels Just Dance 2019 - mit einer Marschband, die die in das Theater einmarschierte.