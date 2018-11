Mit dem letzten Patch-Vorgang erhielt Fortnite einen neuen zeitlich begrenzten Spielmodus. In Essenschlacht müssen zwei Teams eine Festung um ein Maskottchen bauen, welches das jeweils andere Team zerstören muss. Dieser Modus hat allerdings noch etwas Feinschliff bedürft, daher hat Entwickler Epic ein wenig den Nerf-Hammer geschwungen und Anpassungen vorgenommen.

So wurde der Schaden, den sich die Maskottchen selbst zufügen, um 40 Prozent verringert. Diese Selbstverletzung geschieht in festgelegten Intervallen, dadurch sollen Matches nicht ewig in die Länge gezogen und Camping in der eigenen Basis verhindert werden. Die vollständigen Patch Notes sehen folgendermaßen aus:

Maskottchen verfügen nicht mehr über 200.000 Lebenspunkte, sondern nur noch 100.000.

Die Drop-Rate der Geschütztürme wurde um 50 Prozent verringert.

Der Timer von Sturm 4 wurde zu Sturm 3 addiert, daher gibt es insgesamt nur noch drei Stürme.

Der automatische Schaden der Maskottchen wurde um 40 Prozent verringert. Dieser Schaden wird immer in festgelegten Intervallen dem Maskottchen zugefügt, damit ein Match nicht endlos in die Länge gezogen wird, wenn kein Team das Maskottchen des Gegners vernichten kann. Die Intervalle beginnen ab Minute fünf in Sturm 2.

Epic Games stehen möglicherweise demnächst gerichtliche Auseinandersetzungen wegen Fortnite bevor. Der Rapper 2 Milly will das Entwicklerstudio verklagen, weil Epic ohne Erlaubnis seinen charakteristischen Tanz im Spiel als Swipe-It-Emote verwendet. Auch andere Rapper hatten bereits ihre Unzufriedenheit bekundet und eine Künstlerbeteiligung vorgeschlagen. Ob eine Klage erfolgt haben würde, ist allerdings fraglich. Chorographien sind im Gegensatz zu Texten und Melodien nicht derart rechtlich geschützt.

