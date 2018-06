Woche 7 der Fortnite-Herausforderungen von Season 4 steht ganz im Zeichen der Fußball-Weltmeisterschaft. Ihr müsst auf fünf verschiedenen Fußballplätzen jeweils ein Tor schießen. Daneben gibt es aber auch weitere Herausforderungen, die sich nicht um den beliebten Ballsport drehen.

Die Herausforderungen aus Woche 7

Fortnite Battle-Pass-Besitzer müssen sich diese Woche den folgenden Herausforderungen stellen:

Füge Gegnern Schaden mit Spitzhacken zu (250 Schaden)

Durchsuche Truhen in Risky Reels (7 Truhen)

Verbrauche Sprungsteine, Äpfel oder Pilze (20 Items)

Schieße auf verschiedenen Spielfeldern ein Tor (5 Tore)

Folge der Schatzkarte aus Pleasant Park (1 Mal)

Eliminiere Gegner mit dem Sturmgewehr (5 Gegner)

Eliminiere Gegner bei Shifty Shafts (3 Gegner)

Für zwei der Herausforderungen geben wir euch etwas Hilfe, damit ihr sie leichter bewältigen könnt.

Folge der Schatzkarte aus Pleasant Park

Die Schatzkarte ist nicht zwingend notwendig. Ihr könnt euch direkt vom Battle Bus in Richtung Westen begeben. Dort versteckt sich der Schatz auf einem Berg südöstlich der Tilted Towers. Die Koordinaten D6 sind hier für den Fundort wichtig.

Noch genauer zeigt euch der Youtuber niitq in seinem Video wie ihr den Fundort des Schatzes erreicht.

Alle Fundorte der Fußball-Spielfelder

Der Start der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hinterlässt diese Woche seine Spuren in Fortnite. Die besondere Herausforderung schickt euch an verschiedene Plätze, an denen ihr Fußball-Spielfelder vorfindet. Des Weiteren gibt es nun im Nord-Westen der Map bei Junk Junction ein imposantes Fußballstadion.

Wo befinden sich die Fußballfelder in Fortnite? (via Mein-MMO)

Riesiges Stadion: im Norden von Pleasant Park/Osten von Junk Junction

Kleineres Stadion: im Süden von Pleasant Park

Hallen-Stadion: im Westen von Tilted Towers

Improvisiertes Spielfeld: Parkplatz nördlich von Retail Park (zwei Container bilden das Tor, ein Ball liegt davor)

Improvisiertes Spielfeld: Feld im Nordosten von Fatal Fields (zwei Tore sind aufgestellt, ein Ball liegt in der Mitte)

Improvisiertes Spielfeld: Risky Reels (unter dem Projektor ist ein Ball samt Tor)

Improvisiertes Spielfeld: Parkplatz bei Flush Factory (zwei Toiletten sind das Tor, davor ist ein Ball)

Beachtet aber, dass euch andere Spieler natürlich beim Absolvieren der Herausforderung stören können und sich zu Beginn sicherlich viele gleichzeitig daran versuchen.

Erst gestern hat Entwickler Epic Games Patch 4.4 und 4.4.1 für Fortnite veröffentlicht. Diese brachten den Einkaufswagen zurück ins Spiel.

