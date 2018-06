Gute Nachricht für Freunde von Großeinkäufen und Choiffeursdiensten für Freunde: Der Einkaufswagen kehrt mit Hotfix 4.4.1 in Fortnite zurück, nachdem er aufgrund von Fehlern vorläufig aus dem 4.4er Build entfernt worden war. Die Bugs wurden laut Epic Games beseitigt, das rappelnde »Shopping Cart« ist wieder im Battle-Royale-Modus verfügbar.

Zudem liefert Entwickler Epic Games mit Update 4.4 wieder neue Inhalte für Fortnite: Battle Royale. Das Infrarot-Stumgewehr hilft euch, Gegenstände sowie die Wärmesignaturen von Gegnern zu sehen. Außerdem wartet ein neues und größeres Fußballstadium im Norden der Map auf Entdecker.

Event-Modi wieder da

Mehr Abwechslung in Fortnite: Die beiden beliebten Spielmodi 50v50 und Scharfschützengefecht kehren in ihrer dritten Auflage für begrenzte Zeit zurück. Im Vergleich zur zweiten Auflage wurden diverse Änderungen an den Modi vorgenommen, beispielsweise wurde ein größeres Auges des Sturms zu Beginn des Matches beim 50v50-Modus eingefügt. Im Scharfschützenmodus wurden unter anderem die Armbrust entfernt und Epische und Legendäre Sniper Rifles als normale Beute hinzugefügt.

Auch für Spieler des PvE-Modus Rette die Welt bringt Update 4.4 neue Inhalte. Mit Blockbuster Teil 3: Cloaked Star kehrt die dritte Episode der Blockbuster-Missionsreihe in Fortnite ein. Passend dazu gibt es einen neuen Helden: Der Cloaked Star ist ein Shinobi und bewirft Feinde in bester Ninja-Manier mit Wurfsternen.

Wie gewohnt fallen mit dem Fortnite-Patch auch Gameplay- und Balance-Anpassungen an. Die Details lest ihr in den umfangreichen Patch Notes zu Update 4.4 für Fortnite auf der zweiten Seite dieser News.

