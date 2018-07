Mit Update 5.1 wurde erst die Nützlichkeit des Schlürfsaftes in Fortnite verbessert. Doch wie sich nach kurzer Zeit herausstellte, verlängert der Lebenssaft die eigene Gesundheit doch etwas zu effektiv. Bricht man nämlich die Trinkanimation im richtigen Moment ab, dann erhält man trotzdem Gesundheit zurück und der Saft bleibt im Inventar.

Damit stehen einem im Prinzip unendliche viele Heiltränke zur Verfügung. Geschickte Spieler können so minutenlang im Sturm überleben, wie ein Youtube-Video des Kanals Fortnite Insider zeigt. Epic zog bereits den Übeltäter aus dem Verkehr und arbeitet an einem Bugfix.

Due to an issue discovered with Slurp Juice, we've temporarily disabled it as we investigate the cause and work towards a fix.