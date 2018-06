Epic Games möchte das Fortnite-Endgame in Zukunft variabler gestalten und führt deshalb in kommenden Updates einige Änderungen ein. Dies gaben die Entwickler in einem Beitrag auf der offiziellen Website bekannt. Bereits in vergangenen Updates für Fortnite nahm Epic immer wieder Maßnahmen vor, um das Spiel besser auszubalancieren.

Künftig fasse man weitere Balance-Anpassungen ins Auge, um Spielern verstärkt die Wahl zu lassen, wie sie ihr Victory Royale, also den Sieg, erringen möchten. Bislang stünde das Bauen von Deckungen und bei den Waffen die mächtige Shotgun ganz oben auf der Liste vieler Spieler, wenn es um den letzten Showdown geht.

Änderungen an der Waffenbalance und der Loot Economy könnten Abhilfe schaffen, außerdem erwägt Epic Anpassungen bei Ressourcen-Begrenzungen (»Caps«). Epic begründet die Änderungen damit, dass Fortnite sich ständig weiter entwickeln müsse, um schlussendlich das bestmögliche Spielerlebnis für alle zu bieten.

Nicht nur Hobby-Spieler dürften davon profitieren. Auch im Hinblick auf die E-Sport-Tauglichkeit des Battle Royale dürfte Epic viel an fairer Gameplay-Balance liegen. Schließlich wurde kürzlich die erste Fortnite-Weltmeisterschaft angekündigt, bei der es insgesamt 100 Millionen Dollar Preisgeld abzustauben gibt. Zudem verkündeten die Entwickler auf der E3 2018 weitere E-Sport-Ambitionen, darunter ein Fortnite-Wohltätigkeitsturnier mit 3 Millionen Dollar Preisgeld.

