Season 5 von Fortnite ist gestartet, mit dabei sind zahlreiche Neuerungen für Battle Royale und Save the World. Ebenfalls im Update-Paket: Die Möglichkeit, einen neuen Battle Pass zu erwerben. Für 950 V-Bucks bekommt ihr Zugang - kaufen kann man die virtuellen Moneten wahlweise auch mit echtem Geld, der Preis beläuft sich auf knapp 10 Euro. Alternativ farmt man die nötige Kohle im PvE-Modus von Fortnite, allerdings sollte man dafür ordentlich Zeit einplanen.

Wer den Battle Pass besitzt, schaltet eine zusätzliche Level-Leiter frei, die pro Level-Up Belohnungen gewährt. Oder anders: Durch fleißiges Spielen levelt man seinen Battle Pass bis zum Maximallevel 100 und verdient damit Skins, Emotes, XP-Boosts, Gleiter und so weiter. Laut Epic stecken im Battle Pass Items im Wert von 25.000 V-Bucks.

Um alles freizuschalten, benötigt man in der Regel zwischen 75 und 150 Spielstunden (auch diese Angabe stammt von Epic). Wer darauf keine Lust hat, kann sich Level auch für weitere V-Bucks kaufen. Das spezielle Battle-Pass-Paket für 2.800 V-Bucks (also knapp 30 Euro) liefert nicht nur den Battle Pass, sondern katapultiert euch auch direkt auf Stufe 25. Ihr steigt also deutlich höher im Leveln ein als mit dem regulären Battle Pass.

Was bringt Season 5? Alle Neuerungen in den Patch Notes

Neue Skins, Emotes und Spitzhacken im Battle Pass 5 von Fortnite

Der größte Bonus des Battle Pass dürften auch in Saison 5 die Skins sein, die man freischalten kann. Auf Stufe 1 erhält man einen barbarischen Wikinger-Look und schnittige Sprayer-Klamotten, auf Tier 39 winkt ein passender Wikinger-Gleiter, mit Tier 47 gibt's Baywatch-Badeanzüge. Und auf Rang 100 könnt ihr euch kleiden wie der Warcraft-Lichkönig höchstpersönlich.

Spieler, denen der Pass zu teuer ist, gehen allerdings nicht gänzlich leer aus. Auch hier warten einige Freischaltungen, darunter Emotes wie »Dab des Gentlemans«, die Spitzhacke Boxenstopper (ein Schraubenschlüssel), mehrere Rücken-Accessoires und andere Belohnungen.

Hier sind alle freischaltbaren Goodies in der Galerie:

Fortnite - Der Battle Pass von Season 5 ansehen

Insgesamt findet ihr:

5 Emotes

15 Spraypaints

2 Werkzeuge

3 Rücken-Accessoires

5 Fallanimationen

1.500 V-Bucks

4 Gleiter

7 einzigartige Skins

6 Bälle

Einige Outfits wie Drift oder die Tier-100-Belohnung Ragnarök lassen sich außerdem zusätzlich aufmotzen, indem ihr bestimmte Challenge-Meilensteine und Erfahrung sammelt. So verdient ihr beispielsweise zusätzliche äußerliche Upgrades für den Drift-Skin auf Tier 1.

Sport ist Mord

Ebenfalls neu: In Season 5 gibt es Spielzeuge in Form von Bällen. Die sind an kleine Mini-Aktionen gekoppelt. Wer beispielsweise einen Ball ins Golf-Loch versenkt, schaltet eine nette Sonderanimation frei mit Luftschlangen und Co. Nette Ergänzung.

Alle Infos zu Season 5 von Fortnite: Start, Map-Updates und Spielmodi