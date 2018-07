Die fünfte Season von Fortnite steht in den Startlöchern und wird noch am heutigen Donnerstag, den 12. Juli mit dem Update 5.0 beginnen. Die neue Staffel sorgt für haufenweise Neuerungen im Spiel: Unter anderem tauchen neuerdings Wikingerschiffen, Wüstenabschnitte und antike Statuen in der Spielwelt auf.

Konkret wurde die Karte von Fortnite um die beiden neuen Orte »Paradise Palms« und »Lazy Links« erweitert. Außerdem erwarten uns mit dem neuen Wüsten-Biom vollkommen neue Umgebungen.

Alle Infos zu Season 5 von Fortnite: Start, Battle Pass und Map-Updates

Zudem kommt nach dem Einkaufswagen endlich ein neues Fahrzeug ins Spiel: Der Allradkarren sieht aus wie ein Golfmobil und bietet offenbar Platz für bis zu vier Spieler. Die blauen Risse, die bereits in den vergangenen Wochen überall in Fortnite aufgetreten sind, erhalten nun offenbar einen richtigen Sinn und tauchen als Portale in der Spielwelt auf. Was genau passiert, wenn wir so einen Riss durchschreiten, wissen wir noch nicht, aber laut Epic erwartet uns dahinter »ein ziemlicher Höllenritt«.

Die kompletten deutschen Patch Notes von Update 5.0 findet ihr auf der zweiten Seite dieser News. Außerdem gibt es wie zu jedem Start einer Season auch einen neuen Battle Pass. Welche Skins, Emotes und Gleiter ihr diese Staffel freischalten könnt, erfahrt ihr in unserem Artikel zu allen Inhalten des Battle Pass von Season 5.