Wie angekündigt investiert Epic bei Fortnite ordentlich in den E-Sport. Diese Woche ist mit der Summer Skirmish Series ein acht Wochen langes Turnier mit 8 Millionen an Preisgeld gestartet.

Die erste Wettkampfwoche hat bereits am 14. Juli mit einem »Wettkampf der Duos« begonnen, bei dem es ein Preisgeld von 250.000 Dollar zu gewinnen gab. Mit dabei waren »Community-Creators und Fortnite-Spieler mit besonderer Wettkampffähigkeit«. Man ist also entweder Community-Mitglied oder hat sich besonders im Solo Showdown Mode hervorgetan.

Weitere Teilnahmemöglichkeiten folgen

Laut Epic können sich Format, Preisgeld und Wettkämpfe im Verlauf des Turniers aber stetig ändern. Über die persönlichen Einladungen wollte man nur einen reibungslosen Start sicherstellen. Später wird es auch andere Qualifikationsmögilchkeiten geben.

Ihr könnt euch den gestrigen Livestream zur Week 1 noch einmal auf Youtube oder Twitch anschauen:

Insgesamt will Epic satte 100.000 Millionen für den E-Sport in der Season 2018/2019 bereitstellen - mehr als in jeder anderen Liga. Im ersten Wettkampf mussten sich die Teilnehmer auch gleich einer neuen Map stellen: Erst vor wenigen Tagen ist die Season 5 in Fortnite gestartet, die unter anderem auf ein Golf- und Basketball-Minispiel mitbringt.

