Fortnite - Jetzt mit Golf- und Basketball-Minispiel

Man kann von Fortnite ja halten, was man möchte, doch eins muss man zugeben: Das Entwicklerstudio Epic versteht es wie kaum ein anderes, immer wieder kleine Gimmicks, Easter Eggs, Herausforderungen oder versteckte Hinweise auf kommende Patches einzubauen, die das Battle Royale Spiel zu einer echten Wundertüte machen und die Spieler überraschen. Der neuste Streich: Fortnite wird zur Golfsimulation.

Fortnite Season 5 - Alle Infos zur Map, dem Battle Pass und Spielmodi

Gut, dass ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen, doch seit dem Start der Season 5 gibt es auf der Karte einen Golfplatz, auf dem ihr richtig einlochen könnt.

Möglich wird der Spaß durch eine neue Form von Emotes, die Epic Spielzeuge nennt. Bevor ihr euch zu früh freut allerdings gleich eine Warnung vorweg: Die Toys könnt ihr nur über den kostenpflichtigen Battlepass freischalten.

Löst ihr die entsprechende Animation aus, zieht eure Spielfigur einen Golfball aus der Tasche, legt ihn vor sich auf auf den Boden und schlägt mit der ausgerüsteten Nahkampfwaffe ab.

Lohnt der neue Battle-Pass? Hier sind alle Inhalte in Season 5

Der Witz: Je nach dem wie hoch und in welche Richtung ihr dabei zielt, schlagt ihr einen leichten Putt oder holt zum weiten Abschlag aus. Außerdem verschwindet der Ball nach dem Ende der Animation nicht einfach, sondern bleibt in der Welt liegen und wird für euch sogar mit einem Pfeil markiert. Ihr könnt also hinterher latschen (oder mit dem neuen Golfkart a.k.a. Allradkarren fahren) und von dort weiterspielen.

Wer es schafft, in eines der Löcher auf dem Platz einzulochen, wird mit einem Mini-Feuerwerk belohnt. Im Kill-Feed wird außerdem für alle sichtbar eingeblendet, aus welcher Distanz ihr den Ball versenkt habt.

Wer Golf für zu uncool hält, darf sich auch mit einem Basketball beim Dreier werfen versuchen oder einen Wasserball erscheinen lassen und mit einem Kumpel hin und her pritschen.

Die Season 5 stellt die Fortnite-Welt auch abseits von Golf-Minispielen auf den Kopf. Wikingerschiffe tauchen auf der Map auf, Wüsten machen sich breit und altbekannte Orte sehen plötzlich ganz anders aus. Alle Änderungen lest ihr in unserer Übersicht zum Start der Season 5.