Üblicherweise werden jeden Dienstag die neuen Challenges in Fortnite mitgeteilt. Dank der Spürnasen von Fortniteintel wissen wir aber wahrscheinlich schon, was uns morgen erwartet. Die Dataminder haben in den Spieldateien herumgewühlt und folgende Aufgaben gefunden, die es zu erledigen gilt:

Die Herausforderungen der Woche 5 von Season 4

Füge Feinden Schaden mit Maschinenpistolen zu (500)

Suche Truhen in Dusty Divot (7)

Benutze ein Jetpack (1)

Suche Gravitationssteine (7)

Folge der Schatzkarte aus Greasy Grove (1)

Eliminiere 3 Feinde mit einer Minigun oder einem leichten Maschinengewehr (3)

Eliminiere feindliche Spieler bei Lucky Landing (3)

Einige der Herausforderungen sind selbsterklärend und erfordern nur die Nutzung einer bestimmten Waffengattung, die ihr in der Spielwelt von Fortnite findet. Sobald Epic Games die Jetpacks auch wieder freischaltet, dürfte diese Herausforderung ebenfalls leicht abzuschließen sein. Am Wochenende waren die Raketenrucksäcke nur für kurze Zeit verfügbar.

Der Schatz und die Gravitationssteine könnten jedoch etwas mehr Zeit beanspruchen. Solche Steine gab es bisher in Fortnite in Form der Hop-Rocks, die eure Sprungkraft drastisch erhöhen. Sobald die Aufgaben offiziell bestätigt sind, erfahrt ihr natürlich hier alles Wissenswerte.

Schließt ihr alle Wochenherausforderungen ab, steigert ihr die Stufen eures Battle Pass. Darüber gibt es neue Skins und weitere Emotes. Außerdem könnt ihr euch auf die Suche nach einem Secret Battle Star machen, der euch noch Mal einige Punkte beschert.

