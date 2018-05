Heute scheint die Leak -und Gerüchteküche ganz besonders heiß zu brodeln. Nach Far Cry 5, Forza Horizon 4 und Modern Warfare 4 ist nun auch Fortnite dran. Dataminer schnüffelten beim Battle Royale herum und gruben folgende Information aus: Das Jetpack soll in Woche 5 der vierten Season erscheinen, zusammen mit einem neuen Modus namens »Close Encounters«.

Die Dataminer fanden Hinweise auf eine Herausforderung, die verlangt, das Jetpack zu nutzen. Sollte sich Woche 5 bewahrheiten, dürfte das bedeuten, dass am 29. Mai der Raketenrucksack ausgepackt werden kann.

Looks like Jetpacks are coming to Fortnite real soon. Here's why.

According to this, an LTM called "Close Encounters" will be released before / during week 5. All proof is provided below. pic.twitter.com/gHc1qYrp7P