Fortnite: Live Event "Das Gerät" zieht über 20 Millionen Zuschauer an

Am Abend des 15. Juni 2020 konnte Fortnite erneut mit einem aufwendig inszenierten Live-Event Millionen von Zuschauern anziehen. Nachdem bereits exklusive Filmschnipsel aus Star Wars: Episode 9 im Battle Royale gezeigt wurden und Ingame-Auftritte der Musiker Marshmello und Travis Scott für Aufsehen sorgten, bricht Fortnite nun mit dem neuen Story-Event »Das Gerät« Zuschauerrekorde.

Die zweite Fortnite-Season steht kurz vor ihrem Ende, mit dem Live-Event sollte diese einen gebührenden Abschluss bekommen, der bedeutende Änderungen für Gameplay und Story bringt.

Das unheilvolle Dröhnen einer Sirene leitete den Ingame-Weltuntergang ein: Ein riesiger Sturm braute sich am Himmel zusammen und aus der Agentur, einer Spionagebasis im Zentrum der Fortnite-Insel, erhob sich das namensgebende »Gerät«.

Das riesige Metallkonstrukt kanalisierte eine riesige Kugel, die mit Energiestrahlen - welche ein bisschen an die Protonenstrahler aus den Ghostbuster-Filmen erinnerten - den Sturm vertrieb. Dies sorgte jedoch dafür, dass die Map nun nicht mehr vom Sturm, sondern von gigantischen Flutwellen umgeben wird.

Das Spektakel war gespickt mit Cutscenes aus der Ego-Perspektive, die die Spieler kurzzeitig in eine andere Dimension versetzten und auf eine Ausweitung der Fortnite-Geschichte in Season 3 hindeuten. Das vollständige Event seht ihr im eingebetteten YouTube-Video:

Für Epic Games war das Event ein voller Erfolg: Um stabile Server zu garantierten, begrenzten die Entwickler die Spielerzahlen auf 12 Millionen. Dies mag zwar viel klingen, jedoch waren alle Teilnehmerplätze für das Ereignis bereits nach einer Minute vergeben.

Selbst Fortnites Creative Director Donald Muster konnte sich nicht mehr rechtzeitig einloggen und musste auf einen YouTube-Stream ausweichen:

Since I couldn’t get in, I’m going to watch the event live on @OMGitsAliA - so AliA you better make it look awesome!!! ?

Dies taten ihm auch Millionen von Fortnite-Fans gleich: In der Nacht auf den 16. Juni gab Epic bekannt, dass insgesamt über 20 Millionen Zuschauer das Event live verfolgt haben - zu den 12 Millionen Ingame-Zuschauern kamen noch weitere 8,4 Millionen, die auf Twitch und YouTube eingeschaltet haben.

We were overwhelmed by the response to The Device. At 12M players in-game, we capped participation for stability while 8.4M more watched live on Twitch + YouTube. As we push the edge of what live-events can be, we’re improving systems so more of you can experience them in-game. pic.twitter.com/YTycsB1Zoh