Fortnite hat es mal wieder geschafft, mit einem Ingame-Spektakel auf sich aufmerksam zu machen: Der bekannte DJ Marshmello hat am Samstag um 19:30 deutscher Zeit ein zuvor bereits im Spiel angekündigtes Konzert gegeben. Die Show fand im extra Modus »Showtime« statt, bei dem die Sturm-Zone auf Pleasant Park zusammenschrumpfte.

Dort angekommen, konnten die Spieler den Start einer zehnminütigen Musikveranstaltung auf einer effektvoll gestalteten Bühne beobachten. Gastgeber war Marshmello selbst, der das Konzert übrigens tatsächlich live abgehalten haben soll. Besonders wurde das Event auch dadurch, dass der DJ mit den Zuschauern kommunizierte. Hier könnt ihr euch die ganze Show anschauen:

Laut des bekannten Spiele-Journalisten Geoff Keighley, der sich auf seine Quellen beruft, wohnten dem Event 10 Millionen gleichzeitig aktive Spieler weltweit bei.

Hinzu kommen etliche, die das Marshmello-Konzert in Fortnite auf Streaming-Plattformen wie Twitch verfolgt haben. Auch das Youtube-Video von Marshmello kommt inzwischen auf über 11 Millionen Aufrufe.

Far From Alone: Sources are telling me there were more than *10 million concurrent players* watching the @marshmellomusic concert in @FortniteGame today - on top of the millions watching online. What a moment for gaming! pic.twitter.com/fkrPNjSC9I