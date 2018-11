Dieses Wochenende fanden die 36. Golden Joystick Awards in London statt. Über Preise können sich unter anderem Fortnite, Red Dead Redemption 2, God of War und Hidetaka Miyazaki für sein Lebenswerk bei From Software freuen.

Miyazaki erhielt den »Lifetime Achievement Award«. Er war maßgeblich an der Souls-Reihe (Demon Souls/ Dark Souls) und Bloodborne beteiligt. Mehr dazu erfahrt ihr euch in unserem Plus-Hintergrundvideo zur Faszination Dark Souls. Miyazaki selbst äußert sich auf der Bühne bescheiden zu seiner Ehrung:

"So einen prestigeträchtigen Award von den Golden Joysticks zu erhalten, erfüllt mich mit Überraschung und einem Gefühl großer Ehre. Ich bin jedem enorm dankbar, der unsere Spiele gespielt, genossen und wertgeschätzt hat. Dieser Award geht nicht nur an mich, sondern an all die Menschen, die diese Spiele mit mir erschaffen haben und diese Leidenschaft mit mir über die Jahre geteilt haben."

Die gleiche Auszeichnung hatten bereits Ken Levine (Thief, Bioshock), Hideo Kojima (Metal Gear), Satoru Iwata (Präsident bei Nintendo), Eiji Aonuma (Zelda-Reihe) oder Sid Meier (Civilization) erhalten.

Trotz der großen Begeisterung rund um Red Dead Redemption 2, wurde zudem Fortnite als Spiel des Jahres ausgezeichnet, ebenso als Best Competitive Game. Red Dead 2 gewann dafür den Critics Choice Award. God of War wurde gleich in mehreren Kategorien ausgezeichnet: Best Storytelling, Best Audio und Best Visual Design, sowie Playstation Game of the Year.

Das beste PC-Spiel des Jahres wurde Subnautica, bei dem man auf einem mit Wasser überdeckten Alienplaneten strandet und dort überleben muss. Auch bei uns im Test kam das Survival-Spiel gut weg.

Den Award für »Outstanding Contribution« gewann der Xbox Adaptive Controller, den die Kollegen von der Gamepro bereits einem Praxistest unterzogen haben. Ihr könnt euch die kompletten Golden Joystick Awards 2018 nachträglich über Twitch anschauen. Wir binden den Stream unter der News ein.

Die Preise der Golden Joystick Awards 2018

Live-Video von GoldenJoystickAwards auf www.twitch.tv ansehen