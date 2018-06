Fortnite hat Counter-Strike auf Twitch bei den meisten gleichzeitigen Zuschauern überholt: Mit 1,5 Millionen gleichzeitigen Views ist der Titel damit das erfolgreichste Twitch-Spiel in dieser Kategorie. Aber auch sonst sieht es für Epics Shooter auf der Streaming-Plattform gut aus.

Der Rekord gelang auf der E3 2018, wo Epic ein Celebrity Pro-Am Event mit 3 Millionen an Preisgeld veranstaltete. Hier traten 50 amerikanische Prominente wie TV-Stars oder Sportler gegeneinander an. Unter den Teilnehmern waren zum Beispiel Chandler Riggs, der den Carl in The Walking Dead spielt oder UFC Champion Demetrious »Mighty Mouse« Johnson.

Die Promis wurden mit bekannten Fortnite-Streamern wie TSM Myth oder Ninja in ein Team geworfen, die natürlich selbst schon eine riesige Fanbase mitbringen. Das Gewinnerpärchen sackte die 3 Millionen zudem nicht einfach ein, sondern spendete sie an eine Wohltätigkeitsorganisation nach Wahl. Den Sieg sicherten sich passenderweise der erfolgreichste Fortnite-Streamer auf Twitch aktuell, Ninja und sein Team-Kamerad der EDM DJ Marshmello. Genau an diesem Punkt erreichte Fortnite auch die Rekordzahl von 1,5 Millionen gleichzeitigen Zuschauern.

Fortnite stößt CS:GO vom Thron

Ninja erreichte diesen Rekord schon einmal in der Kateogrie »Stream einer einzelnen Person«, als er im März gemeinsam mit Rapper Drake spielte. Allerdings waren die 700.000 gleichzeitigen Zuschauer damals noch weit von CS:GO entfernt, das mit dem Boston Major Event im Januar bei einem Höhepunkt von 1,1 Millionen Zuschauern liegt.

Auch statistisch hat Fortnite Spiele wie CS:GO oder League of Legends, die einst die Könige der Streaming-Plattform waren, längst überholt. Fortnite kommt auf durchschnittlich 24 Prozent aller Twitch-Zuschauer, während LoL bei 19 steht. Battle-Royale-Konkurrent PUBG kommt sogar nur auf knapp 11 Prozent, Counter-Strike und DOTA 2 liegen bei unter 9 Prozent.

Auch abseits von Twitch feiert Fortnite mit 125 Millionen aktiven Spielern einen riesigen Erfolg. Außerdem wurde nun auch die Weltmeisterschaft mit einem Preisgeld von 100 Millionen Dollar offiziell angekündigt. Der Battle-Royale-Hit von Epic scheint sich nicht aufhalten zu lassen.