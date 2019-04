Fortnite, UNO und die Fastfood-Kette KFC. Drei Dinge von denen ich nicht glaubte, sie je zusammen in einer News zu erwähnen. Patch 8.20 von Fortnite macht es jedoch möglich. Da besonders Streamer wie Ninja dessen Änderungen kritisieren, spielen sie aus Protest das Kartenspiel im Stream. Und auf Twitter schaltet sich gar KFC in die Diskussion ein.

In der letzten Season testete Epic die Turnierregeln seines Battle-Royale-Titels im regulären Spielmodus. Eine Änderung, die nicht nur von Streamern, sondern auch weiteren Spielern sehr positiv aufgenommen wurde. Lange hielt der Zustand allerdings nicht.

Der Entwickler empfand, dass durch diese Änderungen eine zu aggressive Spielweise gefördert wird. Damit man auch mit passiveren Methoden wieder zum Erfolg kommen kann, entfernten sie die mit Season 7 eingeführten Regeln.

Die besonderen Turnierregeln von Fortnite: Die Turniere von Fortnite folgen besonderen Regeln, welche eine offensivere Spielweise fördern und dazu führen, dass die Spieler sich nicht verstecken. Damit bleiben die Matches auch für Zuschauer spannend:

Fortnite Battle Royale - Screenshots ansehen

Das stört die Streamer am Patch: Die Profi-Spieler behaupten, dass es nun keinen Sinn mehr hat Fortnite zu spielen. Immerhin können sie nicht mehr für Turniere üben. Der gleichzeitig eingeführte Arena-Modus, in dem die besonderen Regeln noch aktiv sind, hat hingegen zu lange Wartezeiten.

Statt Fortnite gibt es Uno: Ein besonderer Grund ist zudem die schon sehr bald startende Weltmeisterschaft von Fortnite. Auch für diese können die Profis eigenen Angaben zufolge nicht mehr üben. Hier wird es um ein Preisgeld von ganzen 40 Millionen US-Dollar gehen. Aus Protest entschieden sich Ninja, TimTheTatman, CouRage und Marcel dazu, einfach UNO zu spielen.

Kurz darauf kommentierte der offizielle Twitter-Kanal von UNO die Aktion. In einem Post merken diese augenzwinkernd die »tolle Kartensammlung« von Ninja im Match gegen seine Kollegen an.

@Ninja you got quite the card collection going there.??