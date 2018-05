Fortnite - Woche 4: Alle Weekly Challenges und wie ihr sie erledigt

Das Tagesgeschäft sieht in Fortnite: Battle Royale zwar meistens recht eindeutig aus: Überlebe bis zum Schluss! Aber Epic garniert die Scharmützel auch immer wieder mit besonderen Events und wöchentlichen Herausforderungen.

In Woche 4 von Season 4 gibt es auch wieder allerhand zu erledigen und wir sagen euch nachfolgend, welche Aufgaben ihr diemal abschließen müsst, um die begehrten Erfahrungspunkte zu kassieren.

Herausforderungen für Woche 4 in Season 4

Füge Gegnern mit dem Sturmgewehr Schaden zu (1000 Schaden)

Suche nach Truhen in Wailing Woods (7 Truhen)

Suche nach 7 Munitionskisten in einem Match (7 Kisten)

Besucht das Zentrum verschiedener Sturm-Kreise in einem einzigen Match (3 Kreise)

Suche zwischen einer Bank, einem Eiswagen und einem Helikopter (1 Mal)

Eliminiere Gegner mit einer Falle (1 Mal)

Eliminiere Gegner in Snobby Shores (3 Gegner)

Viele dieser Herausforderungen benötigen keine weitere Erklärung, passt dafür euren Spielstil ein wenig der Aufgabe an und ihr solltet den Großteil der Challenges erfüllen können. Nach dem jüngsten Patch verursachen die Fallen nur noch 75 Schadenspunkte und machen es damit schwerer, einen Gegner zu erwischen. Zieht eurem potenziellen Opfer am besten im Vorfeld schon einige Lebenspunkte ab und überlasst der Falle den Rest.

Fortnite Challenge - Zwischen Bank, Eiswagen & Helikopter

Für die Suche nach dem Schatz zwischen einer Bank, einem Eiswagen und einem Helikopter müsstet ihr die gesamte Karte absuchen. Glücklicherweise haben wir eine kleine Anleitung, wie ihr die Schnitzeljagd verkürzen könnt.

Für den Battle Star bewegt ihr euch auf Moisty Mire im Süd-Osten zu. Der begehrte Gegenstand hat sich bei den Koordinaten I9 am Rand des Sumpfes versteckt, nord-östlich der Filmkulisse.

Habt ihr alle Herausforderungen aus dieser Woche abgeschlossen, könnt ihr euch noch auf die Suche nach dem Secret Battle Star machen. Dieser versteckt sich in einem Raketensilo, ganz in der Nähe von Snobby Shores. Youtuber GuidingLight zeigt in seinem Video, wo ihr genau suchen müsst.