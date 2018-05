Morgen, Kinder, wird's was geben: Der aktuell erfolgreichste Kinofilm trifft auf das aktuell erfolgreichste Videospiel. Epic Games haben eine Kooperation zwischen Fortnite: Battle Royale und Marvel's Avengers: Infinity War angekündigt.

Unter dem simplen Titel »Infinity Ganutlet Limited Time Mashup« erwartet uns ab Dienstag, den 8. Mai für kurze Zeit ein besonderer Fortnite-Modus, in dem wir selbst zu Thanos werden können. Wem dieser Name nichts sagt: Thanos ist der Marvel-Oberbösewicht, der in Infinity War haufenweise Superhelden wie Spider Man, Iron Man und Captain America mit Hilfe seines »Infinity Handschuhs« quasi im Alleingang fertig macht.

Und in dem neuen Spielmodus für Fortnite: Battle Royale wird eben jener Handschuh zur Waffe, die wohl zufällig auf der Map zu finden ist. Ansonsten läuft der Spielmodus nicht anders als jede gewöhnliche Partie: 100 Mann springen über der Insel ab, kämpfen ums Überleben und am Ende bleibt nur einer übrig. Wer auch immer den »Infinity Gauntlet« als erstes findet, dürfte aber keine schlechten Chancen auf den Sieg haben.

Denn auch wenn noch nicht ganz klar ist, was der Handschuh im Spiel genau kann, so dürfte er doch ein extrem mächtiges Item werden. Im Film beziehungsweise in der Comic-Vorlage kann Thanos damit immerhin fast alles anstellen, was ihm gerade so einfällt: Telepathie, Telekinese, die Zeit oder gleich die gesamte Realität manipulieren, alles kein Problem für Thanos.

Passend dazu: Die fiesesten Bösewichte aus dem Marvel-Universum

Avengers-Regisseure sind Fortnite-Fans

Wie die beiden Regisseure von Avengers: Infinity War, Joe und Anthony Russo, der amerikanischen Website Entertainment Weekly verraten haben, lieferten sie sich während der Arbeiten am Film immer wieder Duelle in Fortnite:

"Während den letzten Monaten in denen wir Infinity War geschnitten haben, haben wir uns gelegentlich Pausen genommen, um schnell ein paar Partien zu spielen. Und dann haben wir angefangen zu überlegen: Wie cool wäre ein Avengers-Fortnite-Mashup? Also haben wir Donald gefragt."

»Donald« ist in diesem Fall Donald Mustard, der weltweite Creative Director von Epic Games. Und der hat sich nicht lange bitten lassen, sondern war offenbar direkt von der Idee begeistert.

Wie gut ist der Film? Unsere Filmkritik zu Avengers: Infinity War

Daraus entstanden ist nun also das »Infinity Ganutlet Limited Time Mashup«, das ab morgen auf PC, Mac, PS4, Xbox One und iOS spielbar ist. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir genauere Details über den neuen Fortnite-Modus haben.