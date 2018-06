Anders als viele Gerüchte es vorhergesagt haben, wird Forza Horizon 4 nicht in Asien spielen, sondern in Groß-Britannien spielen. Auf der Xbox-E3-Konferenz wurde das neue Rennspiel nun endlich offiziell angekündigt. Erscheinen wird das Jahr am 2. Oktober und es wird sogar von Release an im Xbox-Game-Pass enthalten sein!

Die Entwickler haben unter anderem gezeigt, dass es das gesamte Spiel in vier verschiedenen Jahreszeiten geben wird. Wir können also im Frühling, Sommer, Herbst und Winter durch das vereinigte Königreich rasen.

Zudem werden wir künftig zusammen mit Freunden auf die Reise gehen können, da das Spiel ein Shared-World-System bieten wird. Der erste E3-Trailer zeigt wieder einmal zig verschiedene Fahrzeuge vom High-Speed-Rennwagen über Motorräder bis hin zum Luftkissenboot!