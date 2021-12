Ok, mittlerweile sollten alle mitbekommen haben, wie wunderschön die mexikanische Open World von Forza Horizon 5 aussehen kann. Malerische Sandstrände, dichte Dschungel, staubige Wüsten – alles ganz wunderbar.

Aber viele Fans haben sich schon für den fünften Teil der Rennspielreihe ein noch exotischeres Szenario gewünscht, denn bei ihnen stand Japan ganz oben auf der Wunschliste. Ein fleißiger Spieler hat ihnen diesen Traum jetzt erfüllt.

Spieler verwandelt Mexiko in Japan

Reddit-User oneblueplanet zeichnet für das ziemlich aufwendige Projekt verantwortlich. Laut eigenen Angaben hat er über 18 Stunden damit verbracht, den Bergpass in der Nähe von Guanajuato im Norden der Karte in einen japanischen Touge zu verwandeln. Ein Touge ist ein enger und kurvenreicher Gebirgspass, der sich um und durch die Berge Japans zieht. Dort gibt es auch eine illegale Straßenrennen-Szene, die hier regelmäßig hochgefährliche Driftrennen abhält.

Genau dieses Gefühl bringt die Strecke von oneblueplanet jetzt auch nach Forza Horizon 5, denn statt der gewohnt atemberaubenden Aussicht über die Stadt Guanajuato gibt’s nun dichte Wälder.

Aber verschafft euch am besten selbst einen Eindruck in folgendem Video, welches die Piste bei Nacht zeigt:

So spielt ihr selbst in Japan

Wir haben die Strecke getestet – natürlich im originalgetreuen Toyota Trueno aus dem Anime Initial D – und fühlten uns beim Driften durch die engen Kurven unheimlich cool. Nachmachen können wir also nur empfehlen! Doch wie geht das genau?

Falls ihr nun auch Lust bekommen habt, euch einmal an dem Touge-Rennen zu probieren, könnt ihr dies über das Eventlab in Forza Horizon 5 tun.

Pausiert das Spiel.

Wechselt in den Creative Hub, wählt dort den Unterpunkt Eventlab und dann Veranstaltungs-Blaupausen

Öffnet die Suche und gebt hier ganz unten einen der folgenden Codes ein, je nachdem, zu welcher Tageszeit ihr die Strecke fahren wollt.

Share Codes: 631046887 (Tag), 105802158 (Sonnenuntergang), 140518567 (Mitternacht), 124145649 (Regen)

