Forza Horizon 5 startet die zweite Season, diese Inhalte erwarten euch

Forza Horizon 5 lässt die Spieler nicht zur Ruhe kommen: Kaum spielen die ersten Profiraser eventuell mit dem Gedanken, die Zündschlüssel an den Nagel zu hängen, da startet auch schon die Serie 2 - und mit ihr kommen ein paar schicke neue Flitzer ins Spiel.

Wir gehabt erstreckt sich die Serie über vier Wochen, sprich vier Jahreszeiten. In jeder Woche gibt es exklusive Fahrzeuge, die ihr mit etwas Fleiß erspielen könnt. Außerdem gibt es ein besonderes Weihnachts-Event namens Secret Santa . Alle neuen Autos und Infos zu der Wichtel-Aktion gibt's hier.

Vielleicht zerbrecht ihr euch derzeit aber auch den Kopf mit einer wichtigen Frage: Was passiert eigentlich, wenn ich eines nicht allzu fernen Tages das höchste Level in Forza Horizon 5 erreiche? Die Antwort erfahrt ihr hier:

Das steckt in Serie 2 für Forza Horizon 5

Diese neue Wagen gibt es in Season 2

Wie bereits erwähnt, durchläuft die Season wieder im Wochen-Rhythmus alle vier Jahreszeiten - den Sommer, den Herbst, den Winter und den Frühling.

Um alle Belohnungen in Form der neuen Autos abzustauben, müsst ihr in jeder dieser Jahreszeiten sowohl tägliche als auch wöchentliche Herausforderungen meistern. Als Dank für euren Fleiß erhaltet ihr Punkte, mit denen ihr die neuen Boliden dauerhaft in eure Garage stellen könnt.

Für die ganz eifrigen Rennfahrer winken am Ende der Serie zwei ganz besondere Belohnungen:

Lebkuchen-Outfit: Legendäres Outfit - Achtung, ihr werdet schnell Hunger bekommen. 120 Punkte Punkte benötigt.

Legendäres Outfit - Achtung, ihr werdet schnell Hunger bekommen. 120 Punkte Punkte benötigt. Lamborghini Aventador SVJ: Legendäres, schwer zu findendes Auto - 200 Punkte benötigt.

Sommer

Mercedes-AMG E63 Episches Auto - Wird durch 25 Punkte in der Sommersaison freigeschaltet.

Episches Auto - Wird durch 25 Punkte in der Sommersaison freigeschaltet. Maserati 8CTF: Legendäres Auto - Wird durch 45 Punkte in der Sommersaison freigeschaltet.

Herbst

Koenigsegg One: Legendäres Auto - Wird durch 25 Punkte in der Herbstsaison freigeschaltet.

Legendäres Auto - Wird durch 25 Punkte in der Herbstsaison freigeschaltet. Exocet OR FE: Forza-Edition-Auto - Wird durch 45 Punkte in der Herbstsaison freigeschaltet.

Winter

Ferrari 599 GTO: Episches Auto - Wird durch 25 Punkte in der Wintersaison freigeschaltet.

Episches Auto - Wird durch 25 Punkte in der Wintersaison freigeschaltet. Meyers Manx FE: Forza-Edition-Auto - Wird durch 45 Punkte in der Wintersaison freigeschaltet..

Frühling

Gallardo Spyder: Episches Auto - Wird durch 25 Punkte in der Frühlingssaison freigeschaltet.

Episches Auto - Wird durch 25 Punkte in der Frühlingssaison freigeschaltet. Peel Trident: Seltenes Auto - Wird durch 45 Punkte in der Frühlingssaison freigeschaltet.

Ihr seht also: Es gibt jede Menge neue Autos zu ergattern. Ein paar dieser Neuzugänge könnt ihr in unserer kleinen Galerie anschmachten:

Forza Horizon 5 - Neue Autos aus Season 2 ansehen

Jetzt geht's den Schneemännern an den Kragen!

Wenn ihr euch als Kind immer fürchterlich darüber geärgert habt, dass der in stundenlanger, mühsamer Arbeit errichtete Schneemann schon nach wenigen Stunden wieder in sich zusammenfällt, könnt ihr es der Zylinderbande nun endlich heimzahlen!

Denn in der ganzen Spielwelt wurden Schneemänner aufgestellt und warten nur darauf, von euch mit vollem Karacho umgefahren zu werden. Der dazu passende Weihnachtsschmuck rundet an vielen Stellen die besinnliche Stimmung in Forza Horizon 5 ab.

Außerdem wurde das Stadium in eine riesige Eisbahn verwandelt - also ab ins Drift-Auto und rein ins Vergnügen!

Secret-Santa - Spieler beschenken Spieler

Das Prinzip des Wichtelns dürfte wohlbekannt sein: Ihr beschenkt einen anderen Spieler mit Autos, die ihr im Forzathon Shop erworben habt. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht rein altruistisch handeln, es springt auch für euch etwas dabei heraus in Form von besonderen Rewards, sobald sich die Community gegenseitig genug beschenkt hat: Ein modisches Santa Outfit sowie der 1962 Peel P50.

Um Geschenke zu machen und zu empfangen steht ein besonderer Standort in Mulegé bereit, an dem ihr ab und zu vorbeischauen solltet - vielleicht steht ja auf einem Geschenk euer Name drauf?

