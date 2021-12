Neues Update für Forza Horizon 5: Der Patch vom 3. Dezember 2021 ist erschienen und behebt etliche Fehler im Multiplayer sowie bei den Arcade-Events und schenkt euch die Spielwährung Forzathon Points. Hier erfahrt ihr alles, was das Update mitbringt und wie die genauen Patch Notes lauten.

Falls Forza Horizon 5 mit Vollgas an euch vorbeigebraust sein sollte, empfehlen wir unseren Test:

Das sind die Highlights im neuen Patch

Spieler von Forza Horizon 5 beklagten seit Release diverse Probleme mit den Multiplayer-Funktionen. Das Rennspiel sollte dahingehend nun besser laufen, da sich das neue Update genau dieser Baustelle widmet.

Ladeprobleme und Co. bei Convoys: Endlose Ladeschleifen, verschwindende Mitspieler, schwer leserliches Convoy-Symbol - das neue Update behebt eine Menge Probleme im Open-World-Multiplayer. Auch könnt ihr als Convoy-Anführer nun eure ganze Gruppe mitnehmen, wenn ihr einen Forza-Link akzeptiert.

Verbesserungen bei Horizon Arcade: Nun skaliert die benötigte Punktzahl je nach Teilnehmerzahl beim Open-World-Event, was sicherstellen soll, dass jeder Spieler das Gefühl hat, einen Beitrag zu leisten. Ein Fehler verhinderte, dass alle Convoy-Fahrer die gleichen Punkte angezeigt bekamen. Dies sollte nun korrigiert sein. Auch ein schwerer Fehler, der beim Finden eines Scheunenfunds während eines Convoys auftrat, sollte nun nicht mehr vorkommen.

Ein Batzen Währung geschenkt: Die Entwickler von Forza Horizon 5 schenken allen Spielern 1.000 Forzathon-Punkte. Damit könnt ihr beispielsweise seltene Autos freischalten oder euch Wheelspins kaufen.

Zudem stecken zahlreiche kleinere Bug Fixes sowie Stabilitäts- und allgemeine Verbesserungen im neuen Update für Forza Horizon 5. Die kompletten Patch Notes lest ihr auf der zweiten Seite.

Was Forza Horizon 5 von den Vorgängern abhebt, was es gut und was schlecht macht, könnt ihr euch auch in unserem Testvideo anschauen. Achtung, Spoiler: Die negative Kritik bleibt auf hohem Niveau – alles in allem ist Forza Horizon 5 ein ausgezeichnetes Arcade-Rennspiel.