Forza Horizon 5 startet die erste Season, das steckt alles drin

Forza Horizon 5 lässt die Spieler nicht lange zappeln: Gerade mal zwei Tage nach Release startet schon die erste Season und lässt euch allerhand Autos und Goodies freispielen. Die erste Saison in Forza Horizon 5 heißt Serie 1 und läuft bis zum 11. Dezember, also genau vier Wochen lang.

In jeder Woche warten exklusive Karossen darauf, von fleißigen Rennfahrern erspielt zu werden. Zudem gibt's auch Wheelspins zu gewinnen, die euch mit etwas Glück noch mehr Autos (oder Moneten) einbringen.

Wir geben euch den Überblick, welche Edelkarossen es in Serie 1 von Forza Horizon 5 zu holen gibt. Welche Autos insgesamt in Forza Horizon 5 stecken, könnt ihr hier durchstöbern:

Das steckt in Serie 1 für Forza Horizon 5

Als Belohnungen, die ihr freifahren könnt, winken jede Menge neue Autos. Die erste Season ist in die vier Jahreszeiten unterteilt – den Sommer, den Herbst, den Winter und den Frühling.

Um alle Belohnungen zu kassieren, müsst ihr in jeder Jahreszeit tägliche und wöchentliche Herausforderungen meistern. Dafür erhaltet ihr Punkte, mit denen ihr die neuen Autos freischaltet. Hier seht ihr die Fahrzeuge und benötigten Punkte in der Übersicht:

DeLorean DMC-12: Legendäres exklusives Auto der Serie 1 - Wird durch 26 Punkte in der Sommersaison freigeschaltet.

Legendäres exklusives Auto der Serie 1 - Wird durch 26 Punkte in der Sommersaison freigeschaltet. AM DBS SL '19: Episch wertvolles Auto - wird durch 46 Punkte in der Sommersaison freigeschaltet.

Honda Civic '84: Episches exklusives Auto der Serie 1 - Wird durch 22 Punkte in der Herbstsaison freigeschaltet.

Episches exklusives Auto der Serie 1 - Wird durch 22 Punkte in der Herbstsaison freigeschaltet. Radical RXC: Episches, schwer zu findendes Auto - Wird freigeschaltet, indem man in der Herbstsaison 42 Punkte erreicht.

ID Zerouno '18: Legendäres exklusives Auto der Serie 1 - Wird freigeschaltet, indem man 22 Punkte in der Wintersaison erreicht.

Legendäres exklusives Auto der Serie 1 - Wird freigeschaltet, indem man 22 Punkte in der Wintersaison erreicht. Subaru 22B: Legendäres, schwer zu findendes Auto - Wird freigeschaltet, indem man in der Wintersaison 42 Punkte erreicht.

Raesr TS '19: Episches exklusives Auto der Serie 1 - Wird freigeschaltet, indem man in der Frühjahrssaison 24 Punkte erreicht.

Episches exklusives Auto der Serie 1 - Wird freigeschaltet, indem man in der Frühjahrssaison 24 Punkte erreicht. Toyota Treuno: Episches, schwer zu findendes Auto - Wird durch das Erreichen von 44 Punkten in der Frühjahrssaison freigeschaltet.

Für die ganz fleißigen Rennfahrer winken am Ende der Saison zwei Supersportwagen:

Mercedes-AMG One: Legendäres Cover-Auto - Wird durch das Erreichen von 120 Punkten in Serie 1 freigeschaltet.

Legendäres Cover-Auto - Wird durch das Erreichen von 120 Punkten in Serie 1 freigeschaltet. McLaren F1: Legendäres, schwer zu findendes Auto - Wird freigeschaltet, indem man 180 Punkte in Serie 1 erreicht.

Bei der riesigen Auswahl an Fahrzeugen in Forza Horizon 5 den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Wir helfen euch und zeigen euch im obigen Artikel das richtige Auto für jede Art von Rennen.