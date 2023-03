Gleich drei Free-Aktionen: Diese Woche wird gerade zum Gratis-Fest für Shooter-Fans

Packt die Shotgun und den Raketenwerfer ein (oder vielmehr aus): Als Shooter-Fans habt ihr diese Woche die Qual der Wahl zwischen gleich drei verschiedenen Multiplayer-Spielen, die euch keinen einzigen Cent kosten. Hier erfahrt ihr, welcher Shooter sich für euch lohnt, wann die Aktionen enden und wo ihr zum Download kommt.

Battlefield 2042

12:31 Es hat über 17 Monate gedauert, aber jetzt macht Battlefield 2042 tatsächlich richtig Spaß

Nachdem BF2042 zum Release total in die Hose gegangen war, sind die Spielerzahlen seit einiger Zeit wieder im Aufschwung – sehr zur Motivation der Entwickler bei DICE. Grund für den Wandel ist der stete Strom an Updates und neuen Season-Inhalten.

Gerade erst gingen eine neue (sehr gelungene) Map, vier Waffen, ein neuer Panzer, einer neuer Specialist und einiges mehr in Season 4 an den Start. Außerdem ist inzwischen das Klassensystem zurück im Spiel. Höchste Zeit also, Battlefield nochmal eine Chance zu geben. Kostet ja nix!

Gratis-Zeitraum: 13. bis 16. März 2023

13. bis 16. März 2023 Direkt zum Download: Gratis bei Steam (ca. 70 GB)

Gratis bei Steam (ca. 70 GB) Kaufpreis/Rabatt: 70 Prozent reduziert auf 18 Euro

Rainbow Six: Siege

Die Kludge-Drohne von Brava kann die Gadgets der Verteidiger umpolen, womit ihr sie kontrollieren könnt.

Wer R6 Siege noch nie gespielt hat, hat bisher einen der besten Taktik-Shooter des Jahrzehnts verpasst und jetzt die Gelegenheit, diesen Fehler kostenlos zu korrigieren. Bei Epic könnt ihr den methodischen 5vs5-Shooter jetzt Probespielen und euren Fortschritt mitnehmen, solltet ihr euch für den Kauf zum reduzierten Preis entscheiden.

Cooler Bonus: Da gerade die ersten Season von Year 8 gestartet ist, könnt ihr direkt mit dem brandneuen Operator Brava spielen und ihr fieses High-Tech-Gadget einsetzen.

Gratis-Zeitraum: 9. bis 16. März 2023

9. bis 16. März 2023 Direkt zum Download: Gratis im Epic Store (ca. 60 GB)

Gratis im Epic Store (ca. 60 GB) Kaufpreis/Rabatt: 60 Prozent reduziert auf 8 Euro

Blockstorm

Im Vergleich zu Battlefield und Rainbow Six ist Blockstorm ein absoluter Underdog, geht aber dafür inzwischen als Geheimtipp durch und ist ab sofort dauerhaft gratis: Die Entwickler streichen zum 13. März das Preisschild und bieten Blockstorm zum kostenlosen Download bei Steam an.

Der Grafikstil á la Minecraft mag nicht an AAA-Schwergewichte rankommen, dafür hat Blockstorm dank Voxel-Engine vollständig zerstörbare Level-Umgebungen, was den Schlachten einen spannenden Sandbox-Twist verleiht. Bisheriges Fazit der User: 80 Prozent positive Steam-Reviews.

Gratis-Zeitraum: dauerhaft

dauerhaft Direkt zum Download: Gratis bei Steam (ca. 500 MB)

Gratis bei Steam (ca. 500 MB) Kaufpreis/Rabatt: Free2Play

Ist für euch ein Shooter dabei? Werdet ihr vielleicht Battlefield 2042 doch noch eine Chance geben oder findet ihr das Indie-Projekt Blockstorm mit seinem Minecraft-Ansatz spannender? Schreibt uns gern in die Kommentare, falls ihr andere Shooter zum Gratis-Download erspäht habt!