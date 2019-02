Frontier - Neue Marke der Elite-Dangerous-Entwickler kommt dieses Jahr

Die Entwickler von Elite: Dangerous, Planet Coaster und Jurassic World Evolution, Frontier Developments, gaben in einem Finanzbericht bekannt, dass der Release einer neuen Marke gegen Ende 2019 stattfinden soll. Wir hatten zuvor berichtet, dass sich der Launch von Jurassic World Evolution für Frontier richtig gelohnt hat und zu den bekannten drei Marken nun noch eine vierte hinzukommen soll.

Wann kündigt Frontier das neue Franchise an? Laut eines Interviews mit PC Gamer (via Wccftech) steht eine offizielle Ankündigung der neuen Frontier-Marke kurz bevor. Der Entwickler peilt Anfang 2019 an, um den neuen Titel ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen.

Was könnte da kommen? Um welche Art von Spiel oder um welches Setting es sich bei der neuen Marke von Frontier handelt, wurde entsprechend noch nicht bekanntgegeben. Naheliegend wäre ein neues Weltraum-Flugspiel oder eine Wirtschaftssimulation, da Frontier durch vorangegangene Projekte in beiden Genres die Expertise besitzt. Aber auch ein Ausflug in bislang unbekannte Gefilde ist nicht undenkbar.

Das ist Frontier: Frontier Developments existiert bereits seit 1994, als Elite-Erfinder David Braben mit Elite 2 den Nachfolger zu seinem gefeierten 1984er Weltraum-Flugspiel veröffentlichte. Das britische Entwicklerstudio zeichnet auch für Rollercoaster Tycoon 3 und eine Reihe von Mobile-Spielen wie Tales from Deep Space und Coaster Crazy verantwortlich.

