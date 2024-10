Der bislang größte Patch für Frostpunk 2 lässt das Aufbau-Juwel noch stärker scheinen

Frostpunk 2 wird ein besseres Spiel, weil die Community Feedback gibt - und Entwickler 11 Bit Studios das auch umsetzt, wie im neuesten Update.

Aufbauspieler und Frostpunk, das ist schon seit Jahren eine besondere Liebesbeziehung. Jetzt dankt Entwickler 11 Bit Studios Besitzer von Frostpunk 2 abermals ganz herzlich. Denn die Fans haben entscheidend zum neuen Patch 1.1.0 beigetragen.

Das Update ist bei Steam, Epic Games Store und GOG.com verfügbar, der Download erfolgt automatisch. Die Highlights sehen folgendermaßen aus:

Große Optimierungsarbeiten für höhere Performance

Aufträge zum Gebäudebau und dem Eisbrechen können abgebrochen werden.

Das Eisbrechen ist nicht mehr limitiert.

Die Bezirksumrisse sind jetzt farblich und bei der Struktur besser voneinander abgegrenzt.

Im Prolog sind die Nomaden besser sichtbar, und Eis wird nicht mehr mittels Maschinen aufgebrochen.

Es gibt eine Option, um das automatische Speichern zu deaktivieren beziehungsweise ihre Häufigkeit zu justieren.

Kamera reagiert schneller auf Eingaben.

Das Verschieben des Kameraausschnitts per an den Bildschirmrand gelenkten Mauszeiger lässt sich ein- und ausschalten.

In einem Blog-Post zum Patch 1.1.0 schreiben die Entwickler: »Eure Stimme wurden gehört. Wir haben euer Feedback in den sozialen Medien, in Steam-Rezensionen und -Foren sowie auf Reddit genau verfolgt und freuen uns, euch eine Reihe von Verbesserungen präsentieren zu können, die direkt auf eure Bedenken eingehen.«

Kritik am Spiel gibt es so einige, vor allem von eingeschworenen Fans des Vorgängers. In seiner Kolumne erklärt GameStar-Tester Christian Schwarz, warum diese Beschwerden zu kurz greifen:

Bisher kommt das Update bei den Spielern von Frostpunk 2 sehr gut an. Der Blog-Post von 11 Bit Studios hat über 1.600 Upvotes und in den Kommentaren ernten sowohl die Performance-Verbesserungen als auch die neuen Quality-of-Life-Features Lob.

Allerdings finden sich dort auch etliche Vorschläge für weitere Features und Änderungen, etwa bei den Nahrungsmitteln und dem Utopia-Baumodus. Ein User wünscht sich auch Krankheiten im Spiel, die eure Bevölkerung dahinraffen - klar, wer Frostpunk 2 spielt, für den kann es nie genug Herausforderungen geben!