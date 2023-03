Auf Steam erwartet euch gerade ein hervorragendes Angebot.

Jetzt gibt es eigentlich keine Ausrede mehr: Wenn ihr Aufbauspiele liebt, euch aber noch nie zu Frostpunk durchringen konntet, dann solltet ihr spätestens jetzt die Gelegenheit beim Schopf ergreifen. Auf Steam wird das Aufbau-Meisterwerk derzeit so günstig angeboten, wie noch niemals zuvor.

Mehr noch: Es ist nicht nur das Hauptspiel reduziert. Ihr bekommt sogar alle DLCs dazu, wenn ihr euch für die Game of the Year Edition entscheidet. Dann bezahlt ihr für Frostpunk und seine drei Erweiterungen lediglich 13 Euro. Also etwa so viel, wie für eine große Salamipizza.

Warum ein Meisterwerk?

Frostpunk gehört zu den wohl besten Aufbauspielen der letzten fünf Jahre, dabei ist es ein durchaus ungewöhnlicher Vertreter des Genres. Frostpunk zeichnet nämlich aus, dass es um mehr geht, als lediglich die Stadt zu vergrößern, Warenabläufe zu optimieren und dafür zu sorgen, dass immer genug Essen im Kornspeicher liegt.

In Frostpunk baut ihr eine Steampunk-Stadt im ewigen Eis, die sich an einen Heizturm schmiegt.

In Frostpunk müsst ihr Verantwortung für das Überleben der Menschheit übernehmen, die die längsten Winter aller Zeiten zu überstehen versucht. Doch im Verlauf wird die Lage dermaßen knifflig, dass ihr euch früher oder später in moralisch schwierige Gefilde begeben müsst.

Frostpunk verlangt also von euch, wirklich knifflige Entscheidungen zu fällen und selbst dann ist nicht garantiert, dass ihr den Winter übersteht. Da ist Nervenkitzel garantiert! Lest dazu am besten auch unseren Test:

Mehr zum Thema Frostpunk im Test - Über Leben und Sterben in der Eiszeit von Christian Just

Mit DLCs noch besser und bald kommt noch mehr

Auch die Erweiterungen sind durchaus einen Blick wert. Gerade jetzt, wo ihr dafür wirklich wenig Bares hinlegen müsst. In The Last Autumn erlebt ihr beispielsweise die Vorgeschichte zum Hauptspiel und wie die Eiszeit so langsam beginnt das Land in eine Schneedecke zu hüllen. The Rifts indes führt Brücken als neue Spielmechanik hinzu und erweitert damit den strategischen Tiefgang. Im Video erfahrt ihr, wie gut sich das Gesamtpaket anfühlt:

16:42 Frostpunk mit DLC - Eins der besten Aufbauspiele, die ihr jetzt spielen könnt

Übrigens ist auch gerade ein perfekter Zeitpunkt, um Frostpunk durchzuspielen. Immerhin wurde erst kürzlich der Nachfolger angekündigt, auf den ihr euch so perfekt vorbereiten könnt. Hier wird der große Winter natürlich weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

Die Entwickler deuteten aber bereits an, dass Frostpunk 2 etwas anders ablaufen wird, als der Vorgänger. Unter anderem soll Öl als neue Ressource vorhanden sein. Erwartet aber nicht, dass eure Moral hier weniger auf die Probe gestellt wird.