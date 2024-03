Furiosa: Nach dem Tod des ursprünglichen Darstellers ist jetzt der neue Immortan Joe bekannt

Am 23. Mai 2024 startet Furiosa: A Mad Max Saga in den Kinos. Und dabei gibt es sogar ein Wiedersehen mit dem Bösewicht aus Fury Road: Immortan Joe. Bildquelle: Warner Bros.

Neun Jahre nach Fury Road steht endlich das Prequel in den Startlöchern: Furiosa erzählt über einen Zeitraum von 15 Jahren die Vorgeschichte des bis dato letzten Mad-Max-Films. Dabei sehen wir altbekannte Charaktere wieder, die aber jetzt von anderen Darstellern gespielt werden.

Neue Darsteller für Furiosa und Joe

Allen voran natürlich Furiosa höchstpersönlich, für die Anya Taylor-Joy in die Fußstapfen von Charlize Theron tritt. Der Bösewicht Immortan Joe musste ebenfalls neu besetzt werden, nachdem sein ursprünglicher Darsteller Hugh Keays-Byrne im Dezember 2020 verstorben war.

Im Gespräch mit Empire bestätigt nun Lachy Hulme, für Furiosa in die Rüstung von Immortan Joe zu schlüpfen. Der australische Schauspieler und Stuntman hatte bereits bei George Millers vorangegangenen Film Three Thousand Years of Longing mit dem Regisseur zusammengearbeitet.

Tatsächlich wurde Hulme erst inmitten der Dreharbeiten als Immortan Joe gecastet, nachdem er bereits in einer anderen Rolle an dem Film beteiligt ist: Hulme spielt ebenfalls einen der Gefolgsleute des Schurken Dementus (Chris Hemsworth). Im Gespräch mit Empire erklärt er augenzwinkernd:

Ich habe [zu George Miller] gemeint: Jemand muss in die Fußstapfen von Hugh [Keays-Byrne] treten. Jemand muss diesen großartigen Mann ehren. Ich kann das machen. Ich bekomme die Stimme hin. Und das Wichtigste spielt sich in den Augen ab. [George Miller] meinte daraufhin: Du willst das machen? , worauf ich erwiderte: Warum hast du so lange gebraucht? Endlich ist dir klar geworden, dass dein Film nur Geld eingespielt, wenn darin Lachy Hulme gleich zweimal vorkommt!

2:26 Furiosa: A Mad Max Saga - Der erste Trailer ist da und reißt uns sofort in die Postapokalypse

Es ist übrigens bei den Mad-Max-Filmen alles andere als ungewöhnlich, dass dieselben Schauspieler mehrere Rollen parallel oder nacheinander spielen. So trat Hugh Keays-Byrne bereits im ersten Mad Max von 1979 als Bösewicht Toecutter auf, um über 30 Jahre später Immortan Joe zu spielen.

Furiosa startet am 23. Mai 2024 in den deutschen Kinos. Ein paar sehr frühen Reaktionen zufolge könnte mit dem neuen Mad-Max-Film ein echtes Action-Highlight auf uns zukommen. Darüber würde sich wahrscheinlich auch Hideo Kojima wahnsinnig freuen.

Mehr zu Furiosa: A Mad Max Saga erfahrt ihr unter den Links oben.