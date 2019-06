Dieser Witz ist eigentlich schon lange tot. So tot wie unsere Hoffnungen, dass tatsächlich noch irgendwann mal Half-Life 3 erscheinen wird.

Das hindert Gabe Newell allerdings nicht daran, ihn zu machen: Bei einer Rede zur Feier des Releases der neuen Index VR scherzte der Valve-Boss abermals über einen potentiellen Release des Spiels, das seit mindestens 15 Jahren die Herzen aller Videospieler bricht:

"Meilensteine zu erreichen, bedeutet nicht wirklich das Ende, viel eher bedeuten sie einen neuen Anfang. So wie bei Half-Life, das zu Half-Life 2 führte. So wie Source, das zu Source 2 führte. Das Herumprobieren an Team Fortress 2 ermöglichte uns, Dota zu entwickeln. Artifact ist der Grund dafür, dass wir Underlords machen konnten. Und er weiß: Vielleicht führt uns die Nummer 2 auch irgendwann zu der nächsten glänzenden ganzen Zahl, die dort oben irgendwo auf einem Berg glitzert."