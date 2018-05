Galactic Civilizations 2 - Noch bis heute Abend gratis bei Steam

Vom 24. Mai bis zum heutigen 26. Mai gibt es die Ultimate Edition von Galactic Civilizations 2 gratis auf Steam. Fügt ihr sie noch bis heute Abend um 19 Uhr eurem Steam-Account hinzu, dürft ihr sie dauerhaft behalten.

Die Ultimate Edition enthält neben dem Hauptspiel von 2006 auch die Erweiterungen Dark Avatar und Twilight of the Arnor. Dark Avatar fügt neben neuen Gegnern, Einheiten und einer neuen Kampagne noch weitere Spielinhalte wie Asteroiden-Gürtel zum Ressourcen-Abbau oder neue Planeten hinzu, die man nur mit speziellen Technologien kolonialisieren kann, sowie Spione, die den Staat sabotieren können, eine verbesserte KI und neue diplomatische Verträge.

Twilight of the Arnor ergänzt das Spiel noch um eine weitere Kampagne rund um die Dread Lords, die der Rest der Galaxie im Jahr 2227 endgültig bezwingen will. Hinzu kommen außerdem Terrorsterne (quasi Todessterne), neue Technologiebäume für jede Zivilisation, neue Schiffstypen und Planetenverbesserungen, sowie ein Karten-, Szenario- und Kampagnen-Editor.

In Galactic Civilizations 2 kontrollieren wir wie im Vorgänger den Anführer einer Raumfahrer-Nation, die in feindliches Gebiet expandieren will. Im 4X-Strategie-Spiel müssen wir uns um Wirtschaft, Technik, Diplomatie, Kultur und Militär kümmern und alles ausbalancieren, Alliancen schmieden oder Kriege führen. Dabei spielen wir entweder die Kampagne oder starten auf einer zufällig generierten Galaxie-Karte.

Der Nachfolger Galactic Civilizations 3 erhielt erst letzten Monat mit Intrigue ein neues Addon, das unter anderem Wahlen, neue Regierungsformen und den Welthandel einfügt.

