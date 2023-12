Nach Game-Awards-Skandal um zu kurze Sprechzeit: Gewinner veröffentlicht seine komplette, rührende Rede

Swen Vincke hatte als Director von Baldur’s Gate 3 auf den Game Awards weitaus mehr zu erzählen als er durfte.

Die Macher von Baldur’s Gate 3 durften bei den Game Awards häufig feiern - doch viel Zeit bekamen Swen Vincke und sein Team dafür nicht. Der Larian CEO hatte wie alle anderen auch nur knappe 30 Sekunden Zeit für seine Dankesrede. Mehr Zeit wurde den Gewinnern zwischen Trailerpremieren und Promotions nicht eingeräumt.

Dies stieß in der Community auf kräftigen Gegenwind. Nun trat Vincke mittels X, früher Twitter, erneut auf die sinnbildliche Bühne und schrieb nieder, was ihm auf dem Herzen lag - wofür er online reichlich Freude, Anteilnahme und Dank zurückbekommt.

In einem 17-teiligen Post streift Vincke schlaglichtartig diverse Themen. Gegen Ende zeigt er ferner auf, wie eine Stärke von Spielentwicklern nur allzu oft gegen sie verwendet werden kann. Wir führen euch durch den facettenreichen Monolog.

Eine beendete Rede: Was steckt drin?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dankbarkeit und davon viel: Allen voran ist Swen Vincke vielen Menschen dankbar und zollt allen Mitbewerbern größten Respekt. Sie alle hätten es laut ihm verdient, die Trophäe in Händen zu halten. Abseits aller Entwickler bei Larian und sonst wie Beteiligten hebt er die Community des Rollenspieles hervor.

Gedenken: Im Umfeld der mehr als 2000 Menschen in den Credits oder sogar direkt unter ihnen sind auch mehrere Verstorbene. Ihnen gedenkt Vincke, allen voran seinem Vater und dem Cinematic-Animation-Lead Jim Southworth.

Die Gekündigten: Ebenfalls hebt er die einstigen Angestellten bei Wizards of the Coasts hervor. Von den ursprünglichen Vertretern des Lizenzgebers, mit denen er einst in einem Meetingraum zur Absprache des dritten Teiles der Serie gesessen hatte, sei inzwischen fast keiner mehr an Bord. Wir berichteten über die Entlassungen durch den Hasbro-Mutterkonzern.

Eine Geschichte: Er berichtet auch von einem Gespräch vor langer Zeit mit einem Publisher. In diesem habe jener angemerkt, wie glücklich er sei, dass Spielentwickler von Idealismus angetrieben werden. Vincke ist sich bis heute sicher: Hier wurde darauf angespielt, wie leicht enthusiastisch arbeitende Menschen ausnutzbar sind.

Er hingegen sei stolz, mit wie viel Leidenschaft Spielerlebnisse in der Branche erschaffen werden. Geld sei für die Allermeisten eben nur das Mittel zum Zweck, nicht das Ziel. Und was dadurch geschaffen werde, sei mehr als beachtlich:

Spiele sind eine einzigartige Kunstform, gleichbedeutend mit Büchern, Musik und Filmen.

In folgendem Youtube-Video könnt ihr die gezwungen verkürzte Rede des Studiochefs sowie den Moment der Bekanntgabe des Game-of-The-Year-Awards für Larians Rollenspielhit nacherleben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Dank aus der Community

Unter der schriftlichen Rede Swen Vinckes feiert die Community den Chef von Baldur’s Gate 3. Hier folgen stellvertretend zwei der zahllosen Stimmen:

Arcaena: Ich muss gleich weinen, ehrlich. So viele Verluste und trotzdem ein tolles Jahr und ein tolles Spiel. Ihr Jungs rockt und habt es verdient, all das auf der Bühne sagen zu können.

Jaum: Danke für diesen Post. Die Tatsache, dass du das während der Game Awards nicht sagen konntest, ist widerwärtig. Ich hoffe, dass ihr alle weiterhin einen derart tollen Job macht und so die Messlatte für alle anderen Spielentwickler nach weit oben legt.

1:10:35 Ist Baldur's Gate 3 die Renaissance der Oldschool-Rollenspiele? - mit RBTV

Noch ein schöner Moment: Doch die Game Awards hatten auch im Anschluss noch weitere gute Nachrichten für die Köpfe hinter Baldur’s Gate 3 im Gepäck, zum Beispiel die Kür von Neil Newbon zum besten Darsteller mit seiner Rolle als Astarion.

Auch er zeigt sich äußerst gerührt und es ist zu spüren, wie viel Herzblut in diesem historischen Mammutprojekt der Videospielbranche steckt.