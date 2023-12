Zwei Schauspieler teilten sich in GoT eine Rolle, jetzt spielen beide in Rebel Moon mit

In Rebel Moon verkörpert Ed Skrein den Gegenspieler. In Game of Thrones war er quasi noch eins mit Michiel Huisman - lasst es uns erklären. Bildquelle: Netflix

Was haben der Bauer Gunnar, der Imperiums-Admiral Atticus Noble sowie Daario Naharis aus Game of Thrones gemeinsam? Essos-Experten, die bereits den ersten Film der als Zweiteiler geplanten Reihe Rebel Moon auf Netflix gesehen haben, könnten es erahnen.

Denn Michiel Huisman (Gunnar) und Ed Skrein (Atticus Noble) teilten sich dereinst eine Rolle an der Seite von Daenerys Targaryen. In Zack Snyders Film gehen sie nun glasklar gegensätzliche Wege.

Heute Gegensatz, früher eins

Wer sich noch gut an die dritte und vierte Staffel von Game of Thrones zurückerinnern kann, dem dürfte rasch eine Diskrepanz auffallen: Der Leutnant der berüchtigten Söldnerkompanie Die Zweitgeborenen , Daario Naharis wurde in drei Folgen der dritten Staffel von Ed Skrein gespielt und dann für eine wesentliche längere Zeitspanne ab der vierten Staffel von Michiel Huisman - insgesamt schlussendlich für 18 Episoden.

Der Gesichtswechsel wurde im Fantasy-Universum einfach stillschweigend ignoriert, hinter den Kulissen lag es wohl an einer Auseinandersetzung von Skrein und HBO. Der Schauspieler gab in späteren Interviews an, seine Rolle sei angeblich aus »politischen Gründen« neu besetzt worden.

Rebel-Moon-Kontrahenten: In Zack Snyders Netflix-Film Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers treten beide Daario-Schauspieler einander in jeweils eigenen Charakteren gegenüber - und diese könnten wohl kaum unterschiedlicher sein.

Der seiner Heimat verbundene Bauer Gunnar rutscht unbedarft in ein intergalaktisches Abenteuer. Derweil wirft der Imperiums-Admiral Atticus Noble die Macht seines welterschütternden Kriegsschiffes King's Gaze in die ungleiche Waagschale.

Der obige Trailer gibt allen, die Rebel Moon noch nicht gesehen haben, einen Eindruck von Optik, Sound und Atmosphäre. Wer ferner wissen möchte, wie der Film bei den Kritikern ankommt, schaut am besten in unser Review. Darüber hinaus kennen wir sogar schon erste Informationen zum geplanten Director’s Cut.

