In den nächsten Tagen gibt es mit dem Prequel-Band Feuer und Blut von George R.R. Martin Lesenachschub für alle Game of Thrones-Fans. Doch der erhoffte und schon vor Jahren angekündigte sechste Band der Hauptreihe Das Lied von Eis und Feuer des Buchautors lässt weiter auf sich warten.

Im Interview mit dem britischen Magazin The Guardian verrät George R.R. Martin nun, woran es liegt und warum ihm das Schreiben so schwer fällt. Als Grund gibt er offen zu, dass ihn der Umfang und die Komplexität der Story abschreckt - schließlich sei sein Anspruch, allen gerecht zu werden, enorm:

"The Winds of Winter ist weniger ein Roman als ein Dutzend Romane, jeder mit einem anderen Protagonisten, von denen jeder mit anderen Nebencharakteren, Antagonisten, Verbündeten und Liebhabern zu tun hat, und das alles muss gegen den Lauf der Zeit auf eine extrem komplexe Weise zusammengeführt werden. Es ist also sehr, sehr herausfordernd.



Die [TV-]Serie hat auf der ganzen Welt solch eine Beliebtheit erlangt, die Bücher sind so populär und so gut aufgenommen, dass mir jedes Mal, wenn ich mich hinsetze, bewusst ist, etwas Großes machen zu müssen - und zu versuchen, etwas Großes zu machen, ist eine ziemliche Last."