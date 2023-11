Xbox Game Pass für PC: Neue Spiele im November 2023

Wir zeigen euch alle neuen Spiele im Game Pass, die im November 2023 dazustoßen.

Jeden Monat gibt es im Xbox Game Pass eine Vielzahl von Neuzugängen, auch im November können Abonnenten in eine Vielzahl von coolen Spielen eintauchen. Von den kulinarischen Abenteuern in PlateUp bis zu den taktischen Herausforderungen von Persona 5 Tactica und Football Manager 2024 ist für fast jeden Spieler etwas dabei. Wie immer werfen wir mit euch einen Blick auf die Neuzugänge.

Update vom 17.11.2023: Dune: Spice Wars und die Abgänge vom 30. November 2023 wurden hinzugefügt.

Highlight des Monats: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

1:45 Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - Yakuza-Spin-Off angekündigt

Genre: Action | Entwickler: Ryu Ga Gotoku Studio | Release: 8. November 2023

Wie auch in den anderen Yakuza-Ablegern erwartet euch in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ein actionreiches Abenteuer. In diesem Spin-off schlüpft ihr in die Rolle von Kazuma Kiryu, einem ein legendären Yakuza, der seinen eigenen Tod vortäuschte und seinen großen Namen aufgab, um seine Familie zu schützen.

Doch dann taucht ein mysteriöser Mann auf, der Kiryu bedroht - also müsst ihr das Problem ganz Yakuza-typisch mit euren Fäusten lösen und ordentlich aufs Fressbrett geben. Die feindlichen Kauleisten werden diesmal mit zwei Kampfstilen entstaubt, zwischen denen ihr im Kampf jederzeit wechseln könnt - dem wilden Yakuza-Stil und dem präzisen Agenten-Stil.

Weitere Game-Pass-Releases im November 2023

2. November

PlateUp : Chaotisches Kochen im Koop. Wie Overcooked, aber mit Roguelike-Progression und Restaurantgestaltung verfeinert.

: Chaotisches Kochen im Koop. Wie Overcooked, aber mit Roguelike-Progression und Restaurantgestaltung verfeinert. Thirsty Suitors: Ein Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, in dem ihr als Protagonistin Jala lernen müsst, euch selbst zu lieben und euch mit euren Exfreunden versöhnen müsst. Außerdem kann Jala Kochen und Skateboard fahren.

6. November

Football Manager 2024: Die beste Fußballmanagersimulation kehrt dieses Jahr noch einmal im bewährten Gewand mit kleinen Verbesserungen zurück, bevor es nächstes Jahr mit einem massiven Update weitergehen wird.

9. November

Dungeons 4: Auch im vierten Teil der Serie werdet ihr erneut als Dungeon Keeper einen Dungeon aufbauen, der allerlei fiese Kreaturen anlockt, mit denen ihr dann Menschen, Elfen und Zwerge auf der Oberwelt angreift.

3:36 Dungeons 4 spielt sich genauso, wie Strategiespiele im Untergrund sein sollten

Wild Hearts: Ein mythisches Action-Rollenspiel, bei dem ihr riesige Bestien jagt um eure Rüstung zu verbessern. Besonders für Fans von Monster Hunter ist das Spiele einen Blick wert. Weitere Informationen erhaltet ihr in unserem Test. (PC, Konsole und Cloud)

13. November

Spirittea: Bei dieser pixeligen Simulation mit Rollenspiel-Elementen leitet ihr ein Badehaus für Geister. (PC, Konsole und Cloud)

14. November

Coral Island: Am leichtesten lässt sich diese Landwirtschaftssimulation als Stardew Valley auf einer tropischen Insel beschreiben. (Konsole und Cloud)

17. November

Persona 5 Tactica: Das Mega-Rollenspiel Persona 5 hat schon einige Spin-offs bekommen. In Tactica erwartet euch ein Strategie-Rollenspiel mit Kämpfen à la XCOM. Dazu gibt's eine neue Story mit den beliebten Charakteren des Hauptspiels.

28. November

Dune: Spice Wars : In diesem Echtzeit-Strategiespiel im Dune-Universum ist es euer Ziel, die Vorherrschaft auf dem kargen Wüstenplaneten Arrakis zu erlangen. (Konsole und Cloud)

: In diesem Echtzeit-Strategiespiel im Dune-Universum ist es euer Ziel, die Vorherrschaft auf dem kargen Wüstenplaneten Arrakis zu erlangen. (Konsole und Cloud) Rollerdrome: Bei diesem Arena-Shooter im Cel-Shading-Look bewegt ihr euch auf Rollschuhen fort, wodurch ein blitzschnelles Gameplay entsteht. (PC, Konsole und Cloud)

1:26 Singleplayer-Shooter Rollerdrome verspricht endlich mal was Neues im Genre

Diese Spiele verlassen den Game Pass im November 2023

15. November 2023

30. November 2023

Was haltet ihr von den bisher bestätigten Neuzugängen im Xbox Game Pass für PC im November 2023? Habt ihr vielleicht schon einen der Titel gespielt? Welche Spiele würdet ihr euch in Zukunft für den Service wünschen? Seid ihr überhaupt Abonnenten des Game Pass? Falls nein, kommt das überhaupt infrage? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!