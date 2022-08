gamescom 2022: Diese 5 Trailer schlagen die größten Wellen bei GameStar

Die gamescom 2022 ist mittlerweile vorbei, das Videospiel-Fieber hält aber natürlich noch weiter an! Im Laufe der Woche gab es auch so einige spannende Neuankündigungen und Videos zu sehen. Besonders während der Opening Night Live am 23. August wurde ein Haufen neuer Trailer gezeigt. Die Zusammenfassung des Abends mit allen Trailern und Ankündigungen findet ihr übrigens in folgendem Artikel:

Welche der Videos euch aber offenbar am meisten interessiert haben, könnt ihr in diesem Ranking herausfinden. Ich präsentiere also: Unsere meistgeklickten Trailer der gamescom 2022!

5. The Finals

Genre: Multiplayer-Shooter | Entwickler: Embark Studios | Release: 2022

Auf Platz 5 unserer meistgeschauten gamescom-Trailer schafft es das gerade mal 24-sekündige Video zu The Finals. In dem Multiplayer-Shooter befindet ihr euch in einer Kampfspielshow, bei dem ihr in Teams gegeneinander antretet und für Ruhm und Ehre ballert.

Dabei ist der Titel für alle Spieler kostenlos! Und allzu lange müsst ihr auch nicht mehr warten, der Shooter erscheint voraussichtlich noch in diesem Jahr. Falls ihr The Finals aber schon jetzt zocken wollt, könnt ihr euch über Steam für den Playtest anmelden. Warum unser Shooter-Experte Phil schon jetzt auf The Finals hofft, lest ihr in unserem Meinungs-Artikel:

4. Dune Awakening

Genre: Survival-MMO | Entwickler: Funcom | Release: 2023

Das Dune-Universum ist dank des neuen Films von Denis Villeneuve wieder unheimlich beliebt. Kein Wunder, dass auch an einem neuen Spiel gearbeitet wird! In Dune Awakening werdet ihr auf dem Wüstenplaneten Arrakis um euer Überleben kämpfen - aber nicht alleine. Wie der Trailer verrät, wird es sich dabei nämlich um ein Survival MMO handeln.

Das passt natürlich zu den Machern des Spiels, Funcom. Die haben mit Conan Exiles schon Erfahrung mit dem Genre. Gameplay gab es noch nicht zu sehen, der Cinematic Trailer schaut aber schon unheimlich gut aus. Warum das unseren survival-scheuen Vali vielleicht auch überzeugen könnte, lest ihr hier:

3. Dead Island 2 Render Trailer

Genre: Zombie-Shooter | Entwickler: Deep Silver Dambuster Studio | Release: 3. Februar 2023

Natürlich hat es auch Dead Island 2 in unsere Liste geschafft. Immerhin ist das Spiel seit mittlerweile 10 Jahren in Entwicklung! Fans warten also schon sehnlichst auf mehr Material.

Der Cinematic Trailer zum Zombie-Shooter kommt mit typisch schwarzem Humor um die Ecke und verrät auch schon ein Release-Datum: Bereits am 3. Februar 2023 erscheint Dead Island 2!

Ob das blutige Spiel in Deutschland überhaupt erscheinen wird, ist noch nicht ganz klar. Was wir wissen und wie die Chancen stehen, könnt ihr hier nachlesen:

2. Atlas Fallen

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Deck 13 Interactive | Release: 2023

Auch auf Platz 2 befindet sich ein Cinematic Trailer: In dem Action-Rollenspiel Atlas Fallen dreht sich alles um Sandmagie. Ihr befindet euch in einer fantastischen Wüsten-Welt, in der die Menschheit von Göttern dominiert wird. Mithilfe eines magischen Handschuhs könnt ihr aus Sand Waffen formen, die ihr gegen riesige Monster einsetzen könnt.

Das ambitionierte Projekt kommt übrigens vom Frankfurter Studio Deck 13, also den Machern von The Surge und Lords of the Fallen. Studiogründer Jan Klose hat in unserer Preview zum Spiel noch ein paar weitere Details verraten:

1. Dead Island 2 Gameplay Trailer

Genre: Zombie-Shooter | Entwickler: Deep Silver Dambuster Studio | Release: 3. Februar 2023

Huch, da ist ja schon wieder Dead Island 2! Das Interesse an dem Zombie-Shooter ist bei euch offensichtlich so groß, dass es sogar beide Videos in unsere Top 5 der meistgeschauten gamescom-Trailer schaffte.

Wie das Spiel letztendlich ausschaut, ist aber natürlich viel interessanter als ein gerendertes Video. So überrascht es nicht, welcher der beiden Trailer für euch spannender war.

Euren Kommentaren nach zu urteilen hat euch der Trailer zu großen Teilen überzeugt, die Zeitexklusivität für den Epic Games Store dämpfte jedoch die Vorfreude.

Wir durften uns übrigens schon selbst in die Zombie-Horden stürzen und waren durchaus überzeugt:

Jetzt bleibt nur noch die Frage: War es denn nun eine gute gamescom oder war die Messe in diesem Jahr eher enttäuschend? Unsere gamescom-Reisenden ziehen im Podcast ihr Fazit:

Link zum Podcast-Inhalt

Was haltet ihr von der diesjährigen gamescom? Wart ihr vor Ort oder habt ihr die Messe von zuhause aus verfolgt? Und noch viel wichtiger: Was haltet ihr von den neuen Trailern und Spieleankündigungen? War in den Top 5 auch euer Favorit dabei oder ist der eher untergegangen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!