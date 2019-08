Am 20. August öffnet die gamescom 2019 offiziell ihre Pforten und hat zahlreiche Spiele von heute und morgen im Gepäck. Wir sind gemeinsam mit den Kollegen von GamePro und MeinMMO live vor Ort und bringen die Neuheiten der Gaming-Landschaft zu euch nach Hause.

Von Tag eins an senden wir täglich über unseren Livestream und zeigen dabei neue Trailer, ausführliche Gameplay-Eindrücke und begrüßen Branchen-Insider & Entwickler als Talk-Gäste. Den Anfang macht am Dienstag dabei das Echtzeitstrategie-Spiel Iron Harvest.

Unser Stream am Dienstag:

Was? Eine neue Präsentation zur Story-Kampagne von Iron Harvest.

Wann? Am Dienstag, den 20. August um 13:00 Uhr.

Wo? In unserem Livestream auf Youtube, Twitch & unserer gamescom-Themenseite

Neues zum Singleplayer von Iron Harvest

Iron Harvest stammt von dem deutschen Entwicklerstudio King Art Games und basiert auf den Zeichnungen des polnischen Illustrators Jakub Rozalski, der darin ein alternatives Europa skizziert. Dort wurde der erste Weltkrieg bereits mit gewaltigen, dampf- und dieselgetriebenen Kampfläufern ausgetragen.

Das Spiel bietet Echtzeit-Action wie einst Company of Heroes, anstelle von Panzern marschieren hier aber neben Infanteristen die oben genannten Mechs übers Schlachtfeld. Zusätzlich zum Multiplayer, wird es auch eine umfangreiche Singleplayer-Kampagne geben und genau zu der werden wir euch am Dienstag den 20. August neue Eindrücke von der gamescom zeigen.

Dabei sind unser Host Christian Schneider und Tobias Stolz-Zwilling, der PR-Manager für Iron Harvest. Gemeinsam werden sie sich mit euch die Präsentation zu Gemüte führen und über das Gezeigte quatschen.

Volles Programm mit The Surge 2, Cyberpunk 2077 & mehr

Natürlich werden wir am Dienstag aber nicht nur über Iron Harvest reden. Es lohnt sich auch schon früher bei uns vorbeizuschauen! Schon um 12:30 zeigen wir euch etwa eine Präsentation zum Sci-Fi-Rollenspiel The Surge 2, das am 24. September erscheinen wird.

Ein weiteres Highlight ist unser Interview um 14:15. Dann heißen wir nämlich die Entwickler des heiß erwarteten Rollenspiels Cyberpunk 2077 bei uns willkommen. Aus der Redaktion werden zudem Michael Obermeier und Dimitry Halley dabei sein und versuchen, so viele Informationen wie möglich zu Cyberpunk 2077 aus den Entwicklern rauszukitzeln.

Später gibt es noch einen spannenden Talk zwischen bekannten Influencern und Videospiel-Journalisten, die über die Notwendigkeit von Spielekritiken plaudern. Außerdem halten wir euch während der gesamten gamescom täglich mit neuen News auf dem Laufenden - alles kompakt und topaktuell auf unserer gamescom-Themenseite!